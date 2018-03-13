По словам основателя SpaceX Илона Маска, людям нужно иметь на Марсе самодостаточную базу, поскольку она будет довольно далеко от Земли и у нее больше шансов уцелеть в случает Третьей мировой войны, чем у лунного поселения. Маск подчеркнул важность создания колонии на Марсе Фото: ЕРА По словам Маска, людям нужно иметь на Марсе самодостаточную базу, поскольку она будет довольно далеко от Земли и у нее больше шансов уцелеть в случает Третьей мировой войны, чем у лунного поселения.Основатель SpaceX считает, что на случай следующего масштабного вооруженного противостояния человечеству нужно "сохранить семена человеческой цивилизации, чтобы потом воссоздать все заново, перескочив через темные времена".Маск также анонсировал первые короткие полеты его ракеты для марсианской миссии Big Falcon Rocket (BFR) уже в первой половине 2019 года. Первый полет ракеты на Марс глава SpaceX планирует осуществить в 2022 году.6 февраля 2018 года с космодрома в Космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида стартовала сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy, которая была разработана для лунной и марсианской миссий и способна нести до 63,8 тонны груза. В качестве полезной нагрузки использовали электромобиль Tesla. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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