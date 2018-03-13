Президент США Дональд Трамп прокомментировал завершение расследования «вмешательства России» в американские выборы в нижней палате конгресса, используя только заглавные буквы.

«Комитет по разведке палаты представителей после 14 месяцев долгого и всестороннего расследования не нашел доказательств связи или взаимодействия между кампанией Трампа и Россией в части влияния на президентские выборы-2016», – написал Трамп в Twitter.

При этом он использовал исключительно заглавные буквы, что в интернет-среде считается повышением голоса, криком.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не вмешивалась в американские выборы, однако США часто пытались оказать влияние на выборы в других государствах.

Комитет палаты представителей конгресса США по разведке объявил, что завершил расследование о вмешательстве России в президентские выборы и не нашел свидетельств сговора кампании Дональда Трампа с Москвой. При этом утверждается, что Россия предпринимала активые действия, но не с целью поддержки Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

В подготовленном докладе по итогам расследования говорится, что не обнаружено доказательств вмешательства в выборы, сговора, координации или заговора между кампанией Трампа и россиянами.

При этом в конгрессе США пришли к выводу, что Россия принимала активные меры для вмешательства в выборы, но не с целью поддержки Трампа.

Проект 150-страничного доклада будет представлен на рассмотрение членов комитета от Демократической партии 13 марта. Не исключено, что демократы внесут существенные поправки в документ.

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