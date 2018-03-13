В штате Техас в результате взрывов замаскированных под посылки бомб погиб 17-летний подросток, две женщины получили ранения. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В полиции не исключают, что преступления совершены на почве расовой ненависти Фото: ЕРА Взрывчатку замаскировали под посылки.В результате взрывов погиб 17-летний подросток, две женщины получили ранения.Правоохранители считают, что эти два инцидента связаны со взрывом 2 марта. Тогда погиб мужчина.Во всех трех случаях целями злоумышленников были афроамериканцы или латиноамериканцы. Полиция считает, что преступления могли быть совершены на почве расовой ненависти. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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