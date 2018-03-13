|
МВД: В 2017 году от торговли людьми в Украине пострадали 161 мужчина, 184 женщины и 22 ребенка
|
13.03.2018 08:55
|
Среди форм торговли людьми в Украине лидирует сексуальное рабство,
согласно данным уголовных производств, заявил начальник
департамента противодействия торговле людьми Артем Крищенко.
Крищенко: Нет общего критерия оценки торговли людьми Фото:
mvs.gov.ua "В 2017 году было выявлено 346 фактов торговли людьми.
Установлено 367 пострадавших, из которых 161 – мужчины,
184 – женщины и 22 – несовершеннолетние", – заявил
Крищенко.По его словам, "бывают ситуации, когда у людей забирают
документы, не платят деньги"."Но бывают случаи, люди обращаются к
фирмам, которые якобы занимаются трудоустройством за рубежом.
Платят за это около двух-трех тысяч долларов. А потом приезжают в
другую страну, а там даже адреса такого нет", – рассказал
Крищенко.Он добавил, что, согласно открытым уголовным
производствам, в сфере торговли людьми превалирует сексуальное
рабство."А если по статистике общественных организаций – это
трудовая эксплуатация. Но это все только потому, что нет общего
критерия оценки торговли людьми. За прошлый год Международное
агентство по вопросам миграции назвало 1156 жертв торговли людьми,
и у них подавляющее большинство – трудовая эксплуатация,
где-то около 80%", – продолжил глава департамента
противодействия торговле людьми.По его словам, в Украине
зарегистрированы такие формы торговли людьми: вовлечение в
преступную деятельность – 163 человека; трудовая
эксплуатация – 17 человек; сексуальная эксплуатация – 142
случая; вовлечение в попрошайничество – шесть случаев; изъятие
органов – семь случаев; торговля детьми – три уголовных
производства.В июле 2017 года Нацполиция отмечала, что наиболее
уязвимыми от преступлений в сфере торговли людьми являются
женщины в возрасте от 18 до 26 лет, дети от 13 до 18 лет и мужчины
от 25 до 60 лет.В октябре 2017 года Национальная полиция Украины
сообщала, что за девять месяцев 2017 года полиция зафиксировала 263
преступления, связанных с торговлей людьми, и этот показатель почти
втрое больше, чем за весь 2016 год.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира