Бывшего депутата Харьковского городского совета, главу харьковского территориального совета движения "Украинский выбор" Андрея Лесика подозревают в сопротивлении сотруднику Службы безопасности Украины и нанесении ему легких телесных повреждений. Лесика подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины Фото: city.kharkov.ua Лесика подозревают, в частности, в сопротивлении сотруднику Службы безопасности Украины и нанесении ему легких телесных повреждений."Мы '; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str); $('#join_comments2').show(); } }); Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Осталось символов: 1000 Опубликовать Осталось символов: 1000 Опубликовать Отмена Показать больше комментариев var comments = new corecomments(); comments.url = '/html/comments/'; comments.comtype = '1'; comments.sendurl = '/ajax/addcomments.html'; comments.article = '236147'; comments.start(); Обсудить эту тему во "ВКонтакте"

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