В комитете по разведке Палаты представителей США завершили расследование о предполагаемом сговоре между сотрудниками избирательного штаба действующего американского президента Дональда Трампа с Россией, заявил республиканец Майк Конавей. 8 ноября 2016 года республиканец Трамп был избран президентом США Фото: ЕРА Представитель Техаса, республиканец Майк Конавей заявил 12 марта, что комитет завершил проведение десятков опросов с участием свидетелей и поделится этим докладом с демократами 13 марта.Расследование комитета разведки Палаты представителей США длилось около года.По словам Конавея, Республиканская партия "не обнаружила никаких доказательств сговора". Он также отметил, что те, кто говорят о заговоре, "читают слишком много шпионских романов".Конавей сообщил, что проект отчета Республиканской партии по завершению расследования не будет обнародован до тех пор, пока с ним не ознакомятся представители Демократической партии. Также американская разведка должна решить, какая информация может стать общедоступной. Отмечается, что данный процесс может занять недели.Ожидается, что демократы опубликуют отдельный отчет с совершенно иными выводами, отмечает агентство.В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".8 ноября 2016 года республиканец Трамп был избран президентом США. В декабре 2016 года ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь Трампу одержать победу. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такие обвинения "непристойными".В опубликованном докладе американской разведки говорится, что президент России Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.9 марта 2018 года The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп может ответить на вопросы специального прокурора США Роберта Мюллера, расследующего российское вмешательство в американские выборы в 2016 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что года сша республиканец конавей Теги: мир