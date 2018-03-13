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Республиканцы в Конгрессе США не нашли доказательств сговора России и Трампа
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13.03.2018 09:27
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В комитете по разведке Палаты представителей США завершили
расследование о предполагаемом сговоре между сотрудниками
избирательного штаба действующего американского президента Дональда
Трампа с Россией, заявил республиканец Майк Конавей. 8 ноября 2016
года республиканец Трамп был избран президентом США Фото: ЕРА
Представитель Техаса, республиканец Майк Конавей заявил 12 марта,
что комитет завершил проведение десятков опросов с участием
свидетелей и поделится этим докладом с демократами 13
марта.Расследование комитета разведки Палаты представителей США
длилось около года.По словам Конавея, Республиканская партия "не
обнаружила никаких доказательств сговора". Он также отметил, что
те, кто говорят о заговоре, "читают слишком много шпионских
романов".Конавей сообщил, что проект отчета Республиканской партии
по завершению расследования не будет обнародован до тех пор, пока с
ним не ознакомятся представители Демократической партии. Также
американская разведка должна решить, какая информация может стать
общедоступной. Отмечается, что данный процесс может занять
недели.Ожидается, что демократы опубликуют отдельный отчет с
совершенно иными выводами, отмечает агентство.В октябре 2016 года
власти США официально обвинили Россию во взломе серверов
американских партий, а также во вмешательстве в процесс
президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения
назвали "ерундой".8 ноября 2016 года республиканец Трамп был
избран президентом США. В декабре 2016 года ЦРУ пришло к
заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в
США с целью помочь Трампу одержать победу. Спикер Кремля
Дмитрий Песков назвал такие обвинения
"непристойными".В опубликованном докладе американской разведки
говорится, что президент России Владимир Путин лично приказал
начать кампанию по вмешательству в выборы в США.9 марта 2018
года The Wall Street Journal со ссылкой на источники
сообщила, что Трамп может ответить на вопросы специального
прокурора США Роберта Мюллера, расследующего российское
вмешательство в американские выборы в 2016 году.
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