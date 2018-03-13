В горах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей 13 марта ожидается третий уровень лавинной опасности, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Карпатах возможен сход лавин 13 марта Фото: EPA "13 марта на среднегорье Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (третий уровень). В горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (третий уровень). В связи с осадками и повышением температуры воздуха на высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (третий уровень)", – говорится в сообщении.12 марта синоптик Наталья Диденко сообщала, что в Украине 12–15 марта ожидаются дожди и усиление ветра из-за прихода из Европы влажных атмосферных фронтов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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