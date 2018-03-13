В горах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей 13
марта ожидается третий уровень лавинной опасности, сообщила
Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке В Карпатах возможен сход лавин 13
марта Фото: EPA "13 марта на среднегорье Львовской области
ожидается значительная снеголавинная опасность (третий уровень). В
горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная
снеголавинная опасность (третий уровень). В связи с осадками и
повышением температуры воздуха на высокогорье Закарпатской области
сохраняется значительная снеголавинная опасность (третий
уровень)", – говорится в сообщении.12 марта синоптик Наталья
Диденко сообщала, что в Украине 12–15 марта ожидаются дожди и
усиление ветра из-за прихода из Европы влажных атмосферных фронтов.
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