Украинский журналист Олесь Терещенко боролся с онкологическим заболеванием. О его смерти сообщил 13 марта глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания. 1 августа 2017 года Терещенко начал курс химиотерапии Фото: Олесь Терещенко / Facebook Он опубликовал фото Терещенко с подписью: "RIP". https://www.facebook.com/zurab.alasania/posts/1955507084461000 Журналист Юлия Спасокукоцкая заявила в соцсети, что Терещенко скончался вечером 12 марта."Я не знала более оптимистичного, выдержанного человека. Боец. Он боролся как лев. В субботу навещала его в больнице, поздравлял всех женщин с 8 марта. До последнего улыбался. Коллега, друг, этому миру будет очень тебя не хватать", – написала Спасокукоцкая. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1985350158227893&id=100002587858272 Украинский журналист боролся с онкологическим заболеванием.1 августа 2017 года он начал курс химиотерапии. Терещенко говорил, что лечился в Украине, но был намерен подавать запросы в клиники Израиля, Германии и Южной Кореи. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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