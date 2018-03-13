|Умер журналист Олесь Терещенко
|13.03.2018 09:43
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https://www.facebook.com/zurab.alasania/posts/1955507084461000
Журналист Юлия Спасокукоцкая заявила в соцсети, что Терещенко скончался вечером 12 марта."Я не знала более оптимистичного, выдержанного человека. Боец. Он боролся как лев. В субботу навещала его в больнице, поздравлял всех женщин с 8 марта. До последнего улыбался. Коллега, друг, этому миру будет очень тебя не хватать", – написала Спасокукоцкая.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1985350158227893&id=100002587858272
Украинский журналист боролся с онкологическим заболеванием.1 августа 2017 года он начал курс химиотерапии. Терещенко говорил, что лечился в Украине, но был намерен подавать запросы в клиники Израиля, Германии и Южной Кореи.
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