Позафракционный народный депутат Надежда Савченко, которую СБУ вызвала на допрос по делу Владимира Рубана, сообщила о своем пребывании в Европейском парламенте в Страсбурге.

"Продолжается рабочая поездка в Европейский Парламент в Стразбурзi где проходит парламентская сессия. Основной темой встреч с европарламентариями председателя ЧП "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", народного депутата Надежды Савченко освобождения украинских политзаключенных в РФ и пленных на оккупированных территориях", – написала Н.Савченко на своей странице в Фейсбук в понедельник вечером.

"Продолжается заслушивание отчета Генерального Секретаря Совета Европы по вопросам нарушения прав человека в Турции (Страсбург, сессия ПАСЕ). Также рассматривался вопрос нарушения прав человека на оккупированных Россией территориях Украины и в аннексирована Крыму", – добавила нардеп.

Как сообщалось, в понедельник генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что внефракционный народный депутат Н.Савченко во вторник, 12 марта, вызывается на допрос в Службу безопасности Украины в связи с расследованием в уголовном производстве в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" В.Рубана.

"СБУ направила народному депутату Надежде Савченко вызов на допрос на завтра", – подчеркнул председатель ГПУ.

Напомним, что В.Рубан подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (подготовка террористического акта), ч.1 ст.263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, кроме гладкоствольного охотничьего, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения В.Рубану в виде ареста сроком на 2 месяца.

Ранее о пребывании Н.Савченко в Страсбурге (Франция) и ее участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу политических заключенных, которая состоялась в понедельник вечером, на своей странице в Фейсбук написала сестра нардепа Вера Савченко. При этом она опровергла информацию о получении ее сестрой повестки на допрос.

Генеральная прокуратура располагает аудио,- и видеодоказательствами того, что руководитель центра "Офицерский корпус" Владимир Рубан контактировал с главой самопровозглашенной ДНР Александром Захарченком. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в эфире телеканала ZIK.

Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в четверг, 8 марта.

Как утверждает следствие, под видом переселенца он пытался провезти на подконтрольную Украине территорию партию оружия, спрятанного в мебели. В пятницу, 9 марта, суд арестовал Рубана на 2 месяца.

"У нас есть видео, где автомобиль, которым руководит Рубан, пересекает нашу КПВВ, заезжает на территорию так называемой ДНР, потом автоматчики Захарченка садятся за руль и в трех воинских частях Горловки закладывают оружие. Возвращаются. За руль садится Рубан. Далее, все видели его задержание.

При этом у нас есть доказательства того, это выложено в аудио, о том что он контактировал при этом с Захарченком и планировал террористический акт", — сообщил Луцнеко.

По его словам, у следствия есть серьезные доказательства в подтверждение того, что готовился теракт. "То, что я знаю из материалов следствия — трупов могло быть сотни. Я знаком с материалами следствия. Могу вам сказать, что все очень серьезно.

Все сомневаются, что версия председателя СБУ подтверждена. У нас есть очень серьезные доказательства, что речь шла о подготовке реального теракта, в том числе — с минометами, автоматами и гранатами", — утверждает генпрокурор.

Он также ответил на насмешки скептиков, что мины не совпадают с калибром пулемета, который был в бусе.

"При этом надо вспомнить, что была первая партия оружия, которая была завезена на нашу территорию под контролем Службы безопасности Украины и процессуальных руководителей военной прокуратуры. И вот к тем минометам она подходит", — отметил Луценко.

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