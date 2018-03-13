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МВД: В 2017 году от торговли людьми в Украине пострадали 184 женщины, 161 мужчина и 22 ребенка
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13.03.2018 09:51
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Среди форм торговли людьми в Украине лидирует сексуальное рабство,
заявил начальник департамента противодействия торговле людьми
Национальной полиции Артем Крищенко. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Крищенко: Нет общего критерия оценки торговли
людьми Фото: mvs.gov.ua "Установлены 367 пострадавших, из которых
161 – мужчины, 184 – женщины и 22 –
несовершеннолетние", – цитирует Крищенко пресс-служба
Министерства внутренних дел Украины.По его словам, "бывают
ситуации, когда у людей забирают документы, не платят деньги"."Но
бывают случаи, люди обращаются к фирмам, которые якобы занимаются
трудоустройством за рубежом. Платят за это около двух-трех тысяч
долларов. А потом приезжают в другую страну, а там даже адреса
такого нет", – рассказал Крищенко.Он добавил, что, согласно
открытым уголовным производствам, в сфере торговли людьми
превалирует сексуальное рабство."А если по статистике общественных
организаций – это трудовая эксплуатация. Но это все только
потому, что нет общего критерия оценки торговли людьми. За прошлый
год Международное агентство по вопросам миграции назвало 1156 жертв
торговли людьми, и у них подавляющее большинство – трудовая
эксплуатация, где-то около 80%", – продолжил глава
департамента противодействия торговле людьми.По его словам, в
Украине зарегистрированы такие формы торговли людьми: вовлечение в
преступную деятельность – 163 человека; трудовая
эксплуатация – 17 человек; сексуальная эксплуатация – 142
случая; вовлечение в попрошайничество – шесть случаев; изъятие
органов – семь случаев; торговля детьми – три уголовных
производства.В июле 2017 года Нацполиция отмечала, что наиболее
уязвимыми от преступлений в сфере торговли людьми являются
женщины в возрасте от 18 до 26 лет, дети от 13 до 18 лет и мужчины
от 25 до 60 лет.В октябре 2017 года Национальная полиция Украины
сообщала, что за девять месяцев 2017 года зафиксировала 263
преступления, связанных с торговлей людьми, и этот показатель почти
втрое больше, чем за весь 2016 год.
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