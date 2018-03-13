|Сын Седоковой ест песок
|13.03.2018 10:07
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Ну и по вашим заявкам)))) Наше самое любимое блюдо на пляже) Не переживайте, ни один ребёнок не пострадал, Гектор был отмыт и вечно счастлив )))))) А что вы позволяете своим детям, что бы не одобрили правильные мамы? Мне безотлагательно нужны ваши истории )))Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Мар 12, 2018 в 5:40 PDT
11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. У нее также есть две дочери: Алина и Моника.Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года.Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года.Певица рассказала о своей третьей беременности в начале февраля, а позже призналась, что ждет мальчика.
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