Украинская певица Анна Седокова сняла на видео, как ее сын Гектор ест на пляже песок. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Седокова: Наше самое любимое блюдо на пляже Ролик она разместила в Instagram."Наше самое любимое блюдо на пляже. Не переживайте, ни один ребенок не пострадал. Гектор был отмыт и вечно счастлив", – написала она. Ну и по вашим заявкам)))) Наше самое любимое блюдо на пляже) Не переживайте, ни один ребёнок не пострадал, Гектор был отмыт и вечно счастлив )))))) А что вы позволяете своим детям, что бы не одобрили правильные мамы? Мне безотлагательно нужны ваши истории ))) Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Мар 12, 2018 в 5:40 PDT 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. У нее также есть две дочери: Алина и Моника.Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года.Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года.Певица рассказала о своей третьей беременности в начале февраля, а позже призналась, что ждет мальчика. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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