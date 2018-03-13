Тереза ​​Мэй заявила, что дает России время до вторника, чтобы предъявить объяснения по поводу события

По словам премьера, была применена нервно-паралитический ядовитое вещество нового поколения под названием "Новичок", пишет ВВС .

"Весьма вероятно, что Россия несет ответственность за действия, совершенные против Сергея Скрипаля и его дочери Юлии", - заявила Мэй.

Тереза ​​Мэй заявила, что дает России время до вторника, чтобы предъявить объяснения по поводу произошедшего.

Если со стороны России не будет ответа, который бы заслуживал внимания, сказала Тереза ​​Мэй, отравления Скрипаля будет считаться противозаконным использованием российским государством силы на территории Великобритании.

"Новички" были разработаны советскими учеными перед развалом СССР, следовало из статьи химика Вила Мирзаянова, опубликованной в газете "Московские новости" в 1992 году под названием "Отравленная политика".

Премьер-министр Великобритании в понедельник, 12 марта провела в Лондоне заседание совета национальной безопасности, на котором министры правительства, руководители разведки и военного ведомства обсудили информацию, полученную в результате расследования обстоятельств отравления Сергея Скрипаля.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .

Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери понадобилась 21 человеку .

Накануне эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России . В РФ заявления Джонсона о возможном российского следа в отравлении Скрипаля и его дочери расценили как "недопустимые".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала "надлежащую" ответ в случае подтверждения причастности России к отравлению бывшего российского разведчика и его дочери.

66-летний Скрипаль работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипаь девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентов в Европе.