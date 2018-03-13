Российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что предугадала модную тенденцию. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Собчак: Трендсеттер – это судьба! Фото: xenia_sobchak / Instagram Пост телеведущая разместила в Instagram."Трендсеттер – это судьба! Я прятала подбородок во время посещения Тольятти еще до показа великого дизайнерского дома Maison Margiela", – написала она. Трендсеттер-это судьба! Я прятала подбородок во время посещения Тольятти еще до показа Великого дизайнерского дома @maisonmargiela * Публикация от Ксения Собчак (@xenia * sobchak) Мар 11, 2018 в 1:27 PDT Ксения Собчаr родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). Родители телеведущей – адвокат Анатолий Собчак, мэр Санкт-Петербурга с 1991 по 1996 годы, и историк Людмила Нарусова.18 марта 2018 года в РФ состоятся президентские выборы, участие в которых примет Собчак. Она идет на выборы под лозунгом "Против всех". На встрече с избирателями 1 декабря она подчеркнула, что выступает против "этой власти, против Путина". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки собчак ксения против она судьба Теги: новости