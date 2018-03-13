На полигоне Широкий Лан загорелась одна из жилых палаток. В результате пожара один украинский военнослужащий погиб, еще семь человек получили ожоги разной степени тяжести, заявил волонтер Юрий Мысягин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В марте 2018 года украинские военнослужащие заявляли, что на военном полигоне Широкий Лан ухудшились условия для жизни Фото: Юлия Матвиенко / Facebook "Сегодня в 4 утра на многострадальном военном полигоне Широкий Лан произошел пожар. Загорелась одна из жилых военных палаток. В результате пожара один из военнослужащих погиб, еще семь человек получили ожоги разной степени тяжести", – написал волонтер. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1630615500309377&id=100000828276750 Пресс-офицер 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Кристина Вдовиченко сообщила InfoResist, что пожар произошел в результате нарушения правил безопасности.Как написал в Facebook внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков, один из очевидцев рассказал, что один из военнослужащих пытался разжечь огонь в "буржуйке" с помощью бензина. https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2050082481927225 В марте 2018 года украинские военнослужащие заявляли, что на военном полигоне ухудшились условия для жизни. Военные публиковали в соцсетях фотографии подтопленного палаточного городка. В частности, Юлия Матвиенко (указана, как прежний военнослужащий) написала в Facebook: "Ад на земле, который не могут привести в нормальное состояние уже пятый год войны. Сепары так к своему мясу не относятся, как у нас". Заместитель командира 92-й ОМБр Максим Марченко заявил, что происходящее связано с погодными условиями, на которые повлиять невозможно. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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