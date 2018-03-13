|На полигоне Широкий Лан в результате пожара погиб украинский военнослужащий
|13.03.2018 10:23
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1630615500309377&id=100000828276750
Пресс-офицер 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Кристина Вдовиченко сообщила InfoResist, что пожар произошел в результате нарушения правил безопасности.Как написал в Facebook внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков, один из очевидцев рассказал, что один из военнослужащих пытался разжечь огонь в "буржуйке" с помощью бензина.
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2050082481927225
В марте 2018 года украинские военнослужащие заявляли, что на военном полигоне ухудшились условия для жизни. Военные публиковали в соцсетях фотографии подтопленного палаточного городка. В частности, Юлия Матвиенко (указана, как прежний военнослужащий) написала в Facebook: "Ад на земле, который не могут привести в нормальное состояние уже пятый год войны. Сепары так к своему мясу не относятся, как у нас". Заместитель командира 92-й ОМБр Максим Марченко заявил, что происходящее связано с погодными условиями, на которые повлиять невозможно.
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