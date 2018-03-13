Совет ЕС 12 марта продлил индивидуальные санкции за подрыв и угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины

Об этом она написала в своем Twitter , реагируя на решение Совета ЕС продлить индивидуальные санкции против РФ.

"Поздравляю с продлением санкций ЕС против России. Лучше было бы, если бы их реализация продолжалась как минимум на год, а не на шесть месяцев, поскольку Россия не продвинулась в выполнении Минска ни на миллиметр. А то, как" санкции не работают ", видно из эмоциональной реакции кремлевских пропагандистов ", - написала она.

Совет ЕС 12 марта продлил индивидуальные санкции за подрыв и угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Решение о продлении санкций будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 13 марта.

Эти санкции были впервые введены в марте 2014 года и часто продлевались.

Как сообщалось, 21 декабря 2017 Совет Евросоюза продлил экономические санкции в отношении Российской Федерации до 31 июля 2018 года. Такое решение было принято после того, как президент Франции Эммануэль Макрона и канцлер Германии Ангела Меркель проинформировали ЕС о невыполнении минских соглашений Россией.

Эти санкции ограничивают доступ на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для 5 российских финансовых институтов с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, действующих за пределами ЕС, а также для 3-х крупных российских энергетических компаний и 3-х оборонных фирм . Также введен запрет на экспорт и импорт оружия, на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии.