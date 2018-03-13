Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал нардепов помнить о том, что закон один для всех. Он сообщил, что 15 марта должно состояться голосование по поводу снятия иммунитета с нардепа от Оппозиционного блока Евгения Бакулина. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Парубий: Мы в четверг начнем работу с рассмотрения этого вопроса Фото: rada.gov.ua Парубий напомнил, что 12 марта регламентный комитет признал мотивированным и обоснованным представление генерального прокурора Украины на привлечение Бакулина к уголовной ответственности, а на задержание и арест – законными."Мы в четверг начнем работу с рассмотрения этого вопроса... Будем сплоченными вокруг ключевого принципа, что закон один для всех", – заявил Парубий.С марта 2010-го по март 2014 года Бакулин был главой НАК "Нафтогаз України". С 27 ноября 2014 года является народным депутатом Украины VIII созыва.16 февраля 2018 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал в Верховную Раду представление на привлечение депутата к уголовной ответственности и задержание.По версии следствия, должностные лица Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, НАК "Нафтогаз України" и ГАО "Чорноморнафтогаз" в марте и октябре 2011 года закупили буровые установки по завышенной цене, в процессе закупки украли около $144 млн. Один из свидетелей, имя которого генпрокурор не раскрыл, рассказал, что $25 млн перечислили на счет компании, подконтрольной дочери Бакулина Светлане.Спикер генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Бакулин около трех лет находится в РФ.Сам нардеп сообщил регламентному комитету Рады, что пребывает на лечении.По словам Луценко, следствие не может установить место пребывания Бакулина. Генпрокурор считает, что нардепа нужно объявить в розыск. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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