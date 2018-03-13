"Стране" стали известны подробности обвинения подготовки теракта в Киеве, которые в ближайшие время будут озвучены против Владимира Рубана. Впрочем, по нашим данным, он является далеко не главным фигурантом этого дела.

Основный удар будет наносится по совсем иному человеку. А именно – по Герою Украины Надежде Савченко, которая в настоящий момент находится за границей. А через нее, вероятно, и по ряду оппозиционных политиков, с которыми Савченко контактировала.

Но все по порядку.

По данным источников "Страны" в силовых структурах, знакомых с обстоятельствами дела (хотя и не причастных непосредственно к самому расследованию), история начала развиваться еще полгода назад, когда Савченко обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны во главе с "Кедром" (он же майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) возможное изменение ситуации в стране. Общая канва обсуждения была такова, что в Украине нужно наводить порядок, патриотически настроенные офицеры недовольны коррумпированной властью Порошенко.

И, при определенных обстоятельствах, могли бы помочь политикам-патриотам свергнуть антинародный режим.

Надежду эти сладкие речи так впечатлили, что она прямо спросила – готов ли "Кедр" со товарищи участвовать в этом деле вместе с ней, на что господа офицеры охотно выразили свое согласие.

Правда, новоявленные "декабристы" из спецназа ГУР зачем-то спросили у Савченко – есть ли у нее возможности завести оружие из "ДНР" для осуществления этого замысла. Наш источник не смог пояснить - почему Надежда не задалась логичным вопросом – зачем украинским военным (да еще и из элитного подразделения) для осуществления переворота в Киеве потребовалось оружие аж из Донецка. Неужели нельзя было просто взять в своей же части?

Вместо того, чтобы задаться такими правильными в данной ситуации вопросами, Савченко якобы сообщила – да, такой человек у меня есть и зовут его Владимир Рубан. Вскоре она познакомила Рубана с "Кедром". Совместная встреча состоялась в столичной гостинице "Амбассадор".

Формальным поводом для разговора послужил вопрос обмена пленных.

"Кедр" сказал, что у него в плену в Луганске находится несколько бойцов и он хотел бы их обменять. С этого и начали обсуждение при встрече с Рубаном, но потом быстро перешли к основной теме – подготовке военного переворота в Киеве, для чего, по словам военных, им кровь из носу нужно немного оружия именно из "ДНР".

Рубану эта идея почему-то тоже не показалась безумной или, как минимум, подозрительной. И он согласился помочь с доставкой оружия, пообещав, что договорится об этом с Захарченко и так называемым "министром доходов и сборов ДНР" Тимофеевым ("Ташкентом").

Позже состоялось еще несколько встреч. И, в ходе одной из них, "Кедр" познакомил Рубана и Савченко с одним высокопоставленным военным, командиром крупного подразделения ВСУ. На ней командир выразил готовность участвовать в свержении режима и двинуть свою часть на Киев, но попросил за это 2 миллиона долларов.

Савченко пообещала решить вопрос и провела по этому поводу переговоры с рядом оппозиционных политиков. Правда, некоторые из них от такого предложения настолько перепугались, что просто перестали общаться с Савченко, сочтя ее сумасшедшей. Тогда она просто начала «стрелять» деньги без указания цели и сумела собрать какую-то сумму.

"Стоит отметить, что эти, все предыдущие и все последующие разговоры фиксировались на видео. То есть фильмотека будет выложена богатая", - сказал нам источник в силовых структурах.

Первую партию оружия из "ДНР" при помощи "Кедра" (он обеспечил коридор с украинской стороны на линии разграничения) вывезли еще в ноябре. Доверенный человек Рубана переправил его на территорию части в Хмельницком, где служил "Кедр".

Вторую ходку наметили на март по той же схеме ("Кедр" обеспечивает коридор). И, во время перехода, Рубана и задержали.

"В общих чертах подобная версия и будет вскоре озвучена следствием. Но, естественно, официальные лица будут утверждать, что это не военные навели Савченко на мысль об организации восстания в Киеве, а она убеждала военных принять в этом участие, действительно завербовав их", – полагает наш источник.

По его мнению тут возможны два варианта.

"Действительно, можно предположить, что Савченко пыталась обратить в свою веру "Кедра" и других военных и те наивно согласились. Потом СБУ или кто-то еще это раскусили, перевербовали "Кедра" и, с их помощью, организовали операцию по задержанию Рубана с перспективой предъявлением обвинения Савченко.

Но опыт моей оперативной деятельности подсказывает, что здесь все-таки налицо классическая провокация и подстава. Это как подосланные люди провоцируют чиновников взятку взять.

Только здесь речь не о взятке, а о госперевороте. Вряд ли Савченко могла бы открыто предлагать людям в погонах идти на такое дело. А вот если те ей сами намекнули, что давно хотят свергнуть прогнившую власть, то она могла и согласиться.

Также версия с провокацией объясняет и тот факт, что все эти встречи документировались – то есть назначались в местах, где велась скрытая съемка. Кроме того, это объясняет и главную загадку всей истории - зачем заговорщикам понадобилось оружие из "ДНР", если и в Украине его в избытке.

Если исходить из логики сценария провокации, то это нужно было, чтобы показать причастность Захарченко и России и окончательно замазать Савченко. Меньше понятно – почему в этот очевидный бред поверила сама Надежда. И совсем непонятно – почему на это повелся очень опытный и осторожный Рубан.

То есть версия следствия, мягко говоря, вызывает большие вопросы.

Но будет показано большое количество видеозаписей разговоров, где якобы Савченко действительно обсуждает переворот.

Также очевидна главная цель только этого процесса – уничтожить Савченко как политика.

А через нее дискредитировать и других оппозиционеров, с которыми она общалась по вопросу денег. Может быть, будет нанесен информационный удар и по Юлии Тимошенко, которая Надежду привела в парламент", - сказал "Стране" источник в силовых структурах.

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