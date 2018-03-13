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|Кайли Дженнер показала фигуру после родов
|13.03.2018 10:55
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optionsПубликация от Kylie (@kyliejenner) Мар 10, 2018 в 3:43 PST
back at it againПубликация от Kylie (@kyliejenner) Мар 10, 2018 в 8:40 PST
Кайли Дженнер родила дочь Сторми от рэпера Трэвиса Скотта (Уэбстера). Дженнер официально не является его супругой.Кайли – вторая дочь Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер. У Кайли Дженнер есть сестра Кендалл. У нее есть также единоутробные сестры Кортни Кардашян, Ким Кардашян, Хлои Кардашян и брат Роб Кардашян, единокровные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Броуди Дженнер и единокровная сестра Кейси Дженнер.
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