20-летняя американская модель Кайли Дженнер показала фигуру в коротком халате и облегающем топе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Дженнер показала, как выглядит после родов Фото: kyliejenner / Instagram Снимки, на одном из которых она запечатлена в коротком халате, а на втором – в облегающем топе, Дженнер опубликовала в Instagram. options Публикация от Kylie (@kyliejenner) Мар 10, 2018 в 3:43 PST back at it again Публикация от Kylie (@kyliejenner) Мар 10, 2018 в 8:40 PST Кайли Дженнер родила дочь Сторми от рэпера Трэвиса Скотта (Уэбстера). Дженнер официально не является его супругой.Кайли – вторая дочь Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер. У Кайли Дженнер есть сестра Кендалл. У нее есть также единоутробные сестры Кортни Кардашян, Ким Кардашян, Хлои Кардашян и брат Роб Кардашян, единокровные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Броуди Дженнер и единокровная сестра Кейси Дженнер. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки дженнер кардашян кайли сестра после Теги: новости