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Пожар на полигоне Широкий Лан: прокуратура открыла производство по факту уничтожения военного имущества, повлекшего тяжкие последствия
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13.03.2018 11:03
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В палаточном городке на полигоне Широкий Лан, где произошел пожар
13 марта, находились 15 военнослужащих, сообщила военная
прокуратура Южного региона. В марте 2018 года украинские
военнослужащие заявляли, что на военном полигоне Широкий Лан
ухудшились условия для жизни Фото: Офіційна сторінка 92-ОМБр
Збройних Сил України / Facebook "В ночь на вторник, 13 марта 2018
года, в 03.:35 на территории 233-го учебного центра около села
Михайловка Николаевской области в результате неосторожного
обращения одного из военнослужащих с горюче-смазочными материалами
в палаточном городке, где находились 15 военнослужащих воинской
части А0501, произошел пожар палатки. В результате трагедии один
военнослужащий погиб и семеро получили ожоги различной степени
тяжести", – сказано в сообщении.Отмечается, что по факту
неосторожного уничтожения военного имущества, повлекшего тяжкие
последствия, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 412 УК
Украины (Неосторожное уничтожение или повреждение военного
имущества, повлекшее гибель людей или другие тяжкие
последствия)."Процессуальное руководство в уголовном производстве
осуществляется военной прокуратурой Николаевского гарнизона Южного
региона Украины", – добавили правоохранители.Пресс-офицер 92-й
отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Кристина
Вдовиченко сообщила, что пожар произошел в результате нарушения
правил безопасности. По данным внештатного советника президента
Украины Юрия Бирюкова, один из военнослужащих в палаточном городке
пытался разжечь огонь в "буржуйке" с помощью бензина.В марте 2018
года украинские военнослужащие заявляли, что на военном полигоне
ухудшились условия для жизни. Военные публиковали в
соцсетях фотографии подтопленного палаточного городка. В частности,
Юлия Матвиенко (указана, как прежний
военнослужащий) написала в Facebook: "Ад на земле,
который не могут привести в нормальное состояние уже пятый год
войны. Сепары так к своему мясу не относятся, как у нас".
Заместитель командира 92-й ОМБр Максим Марченко заявил, что
происходящее связано с погодными условиями, на которые повлиять
невозможно.
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