В 2010 году группа ICU публично заявляла, что под ее управлением происходит реструктуризация долгового портфеля ДМЗ на $ 850 млн

Об этом свидетельствуют данные реестра судебных дел, информирует Finbalance .

В частности, Хозсуд Донецкой области рассматривает дело по иску АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд" Глори "(ЗНВКИФ" Глори ") в лице ООО" Компания по управлению активами "Инвестиционный капитал Украина" в ЗАО "Донецксталь металлургический завод" (ДМЗ) о взыскание задолженности в размере 1800000000 грн, 29 млн евро, $ 12,2 тыс.

В суде истец указал, что "Донецксталь" также "является заемщиком по договору синдицированного займа от 28 июня 2013 года на $ 500 млн, где кредиторами выступают ING Bank NV, VTB Bank (France SA), ПАО" Укрсоцбанк ", Raiffeisen Bank Int AG, ПАО "Райффайзен Банк Аваль", VTB Bank (Deurschland) AG, East-West United Bank SA, Unicredit Bank Austria AG.

Как констатировал АО "ЗНВКИФ" Глори ", в связи с умышленной неуплатой долгов, кредиторы по договору синдицированного займа в марте 2017 обратились в Лондонский международный арбитражный суд с иском к ОАО" Донецксталь "- металлургический завод", ПАО "Шахтоуправление" Покровское " и другим поручителей о взыскании $ 678 500 000.

Истец указывал на факт умышленного, по его мнению, уменьшения стоимости активов ДМЗ путем отчуждения 57,2% акций ПАО "Шахтоуправление "Покровское" в пользу ООО "Индастриал Коал Холдинг". Также ходатайство обосновывалось отчуждением ЧАО "ДМЗ" в пользу ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская" 52 объектов недвижимого имущества, что, по мнению истца, свидетельствует о сокрытии активов от кредиторов с целью недопущения обращения взыскания на имущество.

Кроме указанного иска на 1800000000 грн и 29 млн евро, еще три иска ЗНВКИФ "Глори" в лице к ДМЗ о взыскании задолженности по полученным у "ВТБ Банка" кредитам на 8100000 евро, 1500000 евро и 34600000 грн и 5500000 руб.

По данным госреестра судебных решений, группа ICU также получила права требования по значительным суммам задолженности "Донецкстали" и связанных с ней структур перед "Сбербанком".

Так, в производстве Хозяйственного суда Донецкой области находится по иску ЗНВКИФ "Глори" в лице ООО "КУА" Инвестиционный капитал Украина "о солидарном взыскании $ 125 100 000 с ЧАО" Донецксталь "- металлургический завод", ПАО "Ясиновский коксохимический завод" (поручитель ), ПАО "Шахтоуправление" Покровское "(поручитель).

Кроме этого дела, "Глори" требует от ДМЗ 122700000 грн в другом судебном процессе.

При этом долги ДМЗ перед "Сбербанком" "Глори" купила у ООО "Финансовая компания "Приоритет" Сергея Кия.

Кий был нардепом нескольких предыдущих созывов, входил во фракцию "Партии регионов". В 2001-2006 годах был помощником президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова.

По данным госреестра, директором АО "ЗНВКИФ "Глори" является Руслан Кильмухаметов. На сайте группы ICU он позиционируется как директор по рынкам долгового капитала. Также в группе уточняют, что АО" ЗНВКИФ "Глори" является одним из фондов, которым руководит ICU.

В госреестре конечными бенефициарами ООО "КУА "Инвестиционный капитал Украина" указаны Константин Стеценко и Макар Пасенюк (финансовый советник Президента Петра Порошенко).

Одним из совладельцев группы ICU до назначения главой НБУ была Валерия Гонтарева.

В госреестре конечным бенефициаром ЗАО "Донецксталь" - металлургический завод ", ПАО "Ясиновский коксохимический завод" и ОАО "Шахтоуправление "Покровское" указано киприота Диноса Паспалидеса. Вместе с тем, эти структуры связывают с Виктором Нусенкисом.