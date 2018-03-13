Сборная Украины на Паралимпиаде в Пхенчхане завоевала 15 медалей и
находится на втором месте в общем медальном зачете. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Шишкова завоевала золото для
Украины Фото: National Sports Committee for the Disabled of
Ukraine, Paralympic Committee / Facebook Шишкова победила в
биатлонной гонке на 10 км между спортсменов с нарушением
зрения.Украинские спортсмены Александр Казик и Игорь Рептюк 13
марта завоевали серебряные медали, а Юрий Уткин –
бронзовую.Таким образом, в активе сборной Украины 15 медалей: пять
золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых, она занимает второе
место в медальном зачете.
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