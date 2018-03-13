Накануне 96-летнему Оскару Гренингу отказали в помиловании

Об ЦК сообщает немецкое издание Spiegel .

По информации издания, Гренинг умер в больнице в пятницу, 9 марта. В прокуратуре Ганновера отметили, что получили соответствующее сообщение от адвоката Гренинга. Но они пока не располагают свидетельством о смерти бывшего эсэсовца.

Напомним, что в 2015 году окружной суд Люнебурга приговорил Оскара Гренинга к четырем годам тюремного заключения за причастность к убийствам 300000 узников концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау). В начале 2018 года ему отказали в помиловании .

Расследование дела Гренинга было прекращено в 1985 году и восстановлено в 2014 году на основе доследственной проверки Центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге.

Гренинг служил в Освенциме в период с 1942 по 1944 год. Хотя он и не принимал непосредственного участия в массовых убийствах, а занимался финансами и распоряжался ценными вещами депортированных евреев. В частности, забирал деньги из багажа заключенных и переправлял их в центральное управление SS в Берлине. За это его окрестили "бухгалтером Освенцима".

Ранее по Гренингу уже проводилось расследование, однако в 1985 году оно было прекращено из-за отсутствия доказательств. Одно из предыдущих обвинений было предъявлено на основе доследственной проверки Центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге. В 2014 году им были инициированы обыски в помещениях бывших эсэсовцев по всей стране.

Добавим, что после Нюнбергського процесса над руководством III Рейха обвинения в военных преступлениях были выдвинуты против 106 тыс солдат. Около 13 тыс оказались на скамье подсудимых, и половина из них признали виновными.