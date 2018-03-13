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|13.03.2018 11:19
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Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
– Кто персонально виновен в сдаче Крыма?– Турчинов, далее по вертикали – Наливайченко. Лежит ответственность и на других должностных лицах. Вы знаете, что во время президентской кампании, в которой я участвовал, я выложил свой номер телефона в интернет, всей стране он известен, не менялся с конца 99-го, когда я первую Nokia купил. И мне звонили, поскольку доверяют, командиры частей, расположенных в Крыму. С некоторыми я лично знаком, служил с ними. Они рассказывали, что сначала была команда вооружиться и они были вооружены... Был момент, когда мы с Кузьмуком находились в кабинете министра обороны, на связи – один из батальонов морской пехоты, ребята полностью подготовлены к обороне: стояла бронетанковая техника, снайперы, пулеметы... Если бы кто шел – дайте команду, и они уничтожат всех! А потом (это уже пусть прокуратура выяснит, кто ответственен) был приказ оружие убрать, машины поставить в парк, оставить только суточный наряд. Что такое суточный наряд? Дежурный офицер с пистолетом Макарова и солдаты-сержанты со штык-ножами. На этом все и закончилось, потом уже Мамчур с флагом ходил.– Это я помню, но попробуем поставить себя на место Турчинова: американцы и европейцы убеждают ничего не делать, в Крыму тотальное предательство, сил, как он говорит, не было вовсе... Виноват он или нет?– Стоп. Меня американцы, британцы, поляки, кто угодно здесь не интересуют. Если вы президент и взяли на себя ответственность, значит, вы действуете в соответствии с Конституцией, законами Украины. Вы и только вы отвечаете за территориальную целостность и неприкосновенность границ. Вы и только вы вправе отдавать приказы, подписывать директивы, как главный главнокомандующий назначать ключевых должностных лиц во всех силовых структурах. Это ваша личная ответственность. Никто другой этого не сделает. А если не можешь – отойди в сторону.– Почему Турчинов не оборонял Крым?– Это вопрос к нему.– Но каково ваше мнение?– Не имеет значения, испугался он, уговорили, не хотел, продался... Повторяю: это персональная ответственность. Он не может оправдываться, что не знал, как действовать: ему сказал, например, я. И думаю, не только я, вы ведь назвали других людей, которые были министрами, руководителями СБУ... Публично обращались (вы эти эфиры видели) некоторые офицеры, командиры кораблей выходили на связь через YouTube: мол, дайте хотя какой-то приказ...– ...скажите, что делать...– ...да-да.– Будь вы на месте Турчинова, вы бы решительно действовали?– А как иначе? Зачем тогда нужны силовые структуры? И Крым бы не сдали.– В 2014 году вы назвали Россию враждебным государством и предложили сбивать ее самолеты и взрывать поезда. Именно так надо было поступать?– Если мы говорим о защите своей страны, то мы должны понимать, какова природа вооруженной борьбы. Мы видели, что к переправе подтягивают войска, действительно смерть, видели, как на захваченные аэродромы садятся вертолеты с новыми солдатами, как подходят корабли с новыми солдатами? Значит, их надо уничтожать, а как иначе? И это остановило бы агрессию, поверьте мне! Если мы говорим о том, что мы должны беречь жизнь каждого украинского солдата, не допускать "котлов", то надо действовать по законам вооруженной борьбы. К примеру, Дебальцево. Мы же слышим, что высокие чины заявляют: "Идут колонны танков". Ясно, что возникнет "котел", что погибнут сотни наших защитников. Военный командир как предложил бы действовать? Бить по линиям коммуникаций, асимметрично, по командным пунктам в Донецке и Луганске, чтобы враг держал эти танки и охранял с их помощью себя. Иначе ничего не получится. Или тогда уже сдаться...И удар по самолету малайзийскому, и "Градами" по Украине – все это санкционировано Путиным лично – Вы допускаете, что на верхнем этаже украинской власти была тотальная измена?– По факту так и оказалось.– А допускаете ли, что на наивысших должностях в Украине оказались агенты Российской Федерации?– Некоторые – да. Мы видели, что два последних министра обороны, Лебедев и Саламатин, – граждане России и сейчас там прячутся. Два последних председателя СБУ, Калинин и...– ...Якименко...– ...(кивает) то же самое. Речь о ключевых структурах! Я видел результаты этого предательства в Минобороны. Когда мы с Тенюхом посмотрели и Генштаб доложил о силах и средствах, мы увидели: от Чернобыльской станции аж до Херсона есть полоса шириной примерно 500 километров, которую должны защищать с воздуха дивизионы, зенитно-ракетные комплексы С-200 (у них дальность до 300 километров, если помните, один из таких сбил самолет авиакомпании "Сибирь"), но их там не оказалось. Их вывели из боевого состава, небо не было защищено такими дальними комплексами! Но это лишь один пример, были и хуже. В мою бытность министром, в 2005–2007 годах, мы разработали и внедрили современную цифровую, по натовским стандартам, мобильную технику для связи командира сухопутного корпуса с авиацией, чтобы была возможность целеуказания делать. Так вот, потом эти машины не просто вывели – уничтожили! Это была работа на уничтожение боеспособности.– Игорь Тенюх – честный человек, по вашему мнению?– Знаете, давайте не будем зацикливаться на фамилии Тенюха, вашей или чьей-либо другой. Психологи считают, что за всю свою жизнь люди могут изучить максимум двух-трех человек настолько, чтобы гарантировать их действия в экстремальных условиях. Мы думаем, что знаем человека, но иногда случаются неожиданности.– ...и часто случаются!..– ...вот. Поэтому я считаю, что Тенюх...– ...лучше знает, какой он...– ...лучше, чем мы с вами, точно.– В 2014-м в эфире "Шустер LIVE" вы предложили убить президента России Путина...– ...не совсем так, речь шла о другом. Кто-то сказал, что Путин может приехать сюда, а я ответил, что если приедет, найдутся патриоты, которые его убьют и правильно сделают. Если мы действительно говорим о том, что кто-то отдал приказ захватывать наши территории, убивать наших людей (а уже десятки тысяч убитых и раненых!), то мы понимаем, что такое российское государство. Речь не о том, что царя обманули и где-то что-то вышло из-под контроля. Мы же представляем, что это тоталитарная, на основе КГБ/ФСБ построенная система, где в военных ведомствах никто и шагу не сделает без благословения сверху. И удар по самолету малайзийскому, и по нашей стране, "Градами" по Украине, когда уничтожали наших соотечественников, – все это санкционировано Путиным лично. И если каждому нашему солдату на фронте дают приказ стрелять в противника и солдаты эти увидят там Путина, им что, не трогать его?– Один из ваших коллег, прежний министр обороны Украины, признался мне: "Был момент, когда я находился напротив Путина и у меня в кармане лежал пистолет. Я мог его убить, понимаешь?" Я ответил: "И стать Героем Украины". Он сказал: "Да. Посмертно". Вы в подобной ситуации убили бы Путина?– Вы о каком периоде говорите?
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
– После 14-го года.– То есть когда убивали наших людей...– ...и уничтожали страну...– ...и где-то на фронте вдруг Путин возник – перед кем-то из экс-министров?– вероятно, во время переговоров...– Ну какие могут быть переговоры?– Предположим, что так получилось – как у Маяковского: "Двое в комнате. Я и Ленин – фотографией на белой стене". – Ситуация из категории фантасмагорических, но в такой ситуации я дал бы ему шанс.– То есть не выстрелили бы?– Сказал бы: "У меня пистолет, он заряжен. Дай приказ остановить войну и выведи всех своих "их там нет". Если бы он этого не сделал – значит, так бы и было...– ...однако лично не убивали бы сразу? – Сперва, повторюсь, дал бы шанс.– Вы сказали, что целью Путина не является завоевание территорий. А что тогда?– На самом деле ключевая причина, побудившая Россию к такому давлению на Украину (и это было еще до 14-го, в различных формах), – не дать нам вступить ни в НАТО, ни в Европейский союз. Это первый фактор. Второй – геополитика: путинская Россия решила воссоздать Советский Союз в какой-то форме. Не буквально, но показать, что Россия уже не региональный игрок, а глобальный. И третий фактор: россиянам сошел с рук, причем абсолютно спокойно, захват двух республик в составе Грузии в 2008-м. Я хочу напомнить, что тогда Евросоюз ограничился обеспокоенностью и глубокой обеспокоенностью, НАТО назвал это чрезмерным применением силы, заметьте, даже не войной, хотя она шла во всех трех сферах: на море, на суше и в воздухе. Если не ошибаюсь, стра
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