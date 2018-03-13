"Я за бойкот"

"Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России, Тюмени. Убежден, что и наша биатлонная общество должно стать участником этой акции. Это позиция, как министра и гражданина - я за бойкот" , - написал Жданов в Facebook .

"Россия - государство-агрессор, которая оккупировала часть нашей территории. Россия - государство, где употребление допинга стало одним из элементов национальной спортивной политики. Думаю, что Федерация биатлона Украины прислушается к позиции министра" , - добавил министр.

Также Жданов написал, что обращается ко всем международных федераций с просьбой не назначать международные спортивные соревнования в России.