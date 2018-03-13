между успешных бизнесменов не встречаются альтруисты: если вы тратите свое время, то имеет смысл компенсировать его затраты

Способы монетизации мобильных приложений:

Бесплатные мобильные приложения с площадкой для рекламы.

Этот способ используют в тех случаях, когда сделать приложение популярным и востребованным — в приоритете над сиюминутным заработком. А также бесплатные приложения предлагают различные компании для удобства пользования своим основным продуктом. Этим путем пошли разработчики многих популярных социальных сетей (в том числе Facebook): скачивание и пользование приложением на телефоне бесплатно для пользователей, но на полях интернет-страниц, в видеороликах и статьях размещены рекламные посты и ролики. Такие места для рекламы оплачиваются заказчиками, и разработчик получает прибыль за обеспечение рекламной площадкой.

Freemium — урезанные версии приложений.

Суть способа получения дохода состоит в том, что бесплатно пользователю предоставляются лишь ограниченные опции в приложении. А за более продвинутые и удобные придется платить. Примером могут стать облачные хранилища данных с ограниченным объемом в бесплатной версии и многократным увеличением за доплату, а также компьютерные игры, начальные уровни которых бесплатны.

Важно соблюдать баланс между предложением и спросом: если слишком много опций предоставить клиенту сразу, он может и не заинтересоваться дополнительными, а если слишком мало — приложение может не завоевать слава.

Free Trial — приложение, бесплатное на определенный срок.

Попытка разработчиков совместить преимущества бесплатных и платных мобильных продуктов. Пользование приложением делается бесплатным на определенный срок, например месяц со дня скачивания. За это время покупатель может оценить реальные достоинства приложения, и у него появляются основания купить версию на более долгий срок.

Subscribe — платная подписка на контент.

Подписка — это промежуточный этап между бесплатной и платной версией мобильных приложений. Например, одна глава электронной книги в свободном доступе, а остальные — нужно покупать. Такие приложения могут представлять собой также обучающие статьи, ролики и доступ к новостям. Перед разработчиками стоит задача сделать свой контент максимально интересным, чтобы заинтересовать покупателя. Недостаток — способ работает только с определенным видом приложений.

In app рurchase — покупки внутри игры.

Дают возможность приобрести виртуальные и реальные товары или услуги в ходе игры.

Платные мобильные приложения.

Это палка о двух концах: с одной стороны — стабильный доход, с другой — сложности в убеждении потенциальных покупателей приобрести товар, реальных преимуществ которого он еще не оценил. Для повышения объема продаж необходимо раскручивание приложений, что требует первоначальных вложений. При выборе способа получения дохода от мобильного приложения важно оценить его особенности и реальные достоинства, довести до максимума полезность для потенциальных покупателей, а также оценить допустимые временные рамки: какой период окупаемости вы можете себе позволить?

Статья написана при поддержки компании WOXAPP - разработка мобильных приложений.