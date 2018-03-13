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Вокс: Шнуров срывался на мне, кричал. Я плакала, потом даже заболела
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13.03.2018 11:43
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Бывшая вокалистка "Ленинграда" Алиса Вокс через два года после
ухода из группы заявила, что фронтмен Сергей Шнуров запрещал в
коллективе даже произносить ее имя. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Вокс: Шнуров заставлял меня носить маски,
вуали, очки Фото: Alisa Vox / Facebook Об этом певица заявила в
видео, которое опубликовала на своем канале в YouTube. Как
утверждает Вокс, ее интервью в письменном варианте было
опубликовано на сайте журнала Elle, но сразу же удалено."Последние
два года я молчала и терпела ложь, слухи, сплетни, скандалы, атаки
на свои сайты и страницы в соцсетях, заказанные дизлайки", –
заявила певица.Вокс предположила, что это интервью тоже
удалят."Когда я уходила из группы "Ленинград", никто не знал
толком, как я выгляжу. Шнуров заставлял меня носить маски, вуали,
очки. В клипах меня отдельно мне снимали, интервью я не давала.
После выхода клипа "Экспонат" большинство людей были уверены, что
песню поет актриса, исполнившая главную роль", – утверждает
Вокс.Певица жалеет, что не ушла из группы "до "Экспоната",
поскольку сейчас ломать стереотипы сложнее."Через три года в
коллективе наши отношения с Сергеем начали быстро портиться. Он все
чаще срывался на мне, стал кричать. Я плакала, потом даже
заболела", – охарактеризовала она отношения со Шнуровым.Вокс
утверждает, что 12 марта 2016 года сказала ему о намерении покинуть
коллектив."Он воспринял это дружелюбно. Я его заверила, что найду
себе замену и помогу девочке адаптироваться. Мы обнялись и
расцеловались на прощание. Сергей попросил меня остаться до июля. Я
присылала демо, нашла вокалистку Василису", – говорит
Вокс.После концерта в Уфе, который состоялся 17 марта 2016 года,
как утверждает певица, Шнуров перестал брать трубку."От Василисы я
узнала, что мое имя запрещено произносить в коллективе. А от
логиста группы узнала, что на концерт 24 марта 2016 году поедут уже
две новые девочки. Перед самым концертом Сергей мне позвонил,
говорил что-то невнятное и бросил трубку", – рассказала она.24
марта 2016 года Алиса Вокс заявила, что уходит из "Ленинграда" и
запускает свой сольный проект. Певица представила свой клип
"Держи" на песню Андрея Кузьменко.
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