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|Кресла для офисов по принципам эргономики
|13.03.2018 11:51
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Итальянская компания KULIK SYSTEM® — руководитель по изготовлению эргономичной офисной мебелиПродукция бренда призвана повышать работоспособность персонала, обеспечивая максимально комфортные условия для труда. "Умное" офисное кресло заботится о здоровье сотрудников и даёт им возможность работать на благо компании ещё более продуктивно. Мебель KULIK SYSTEM® не имеет аналогов на мировом рынке, что подтверждает её уникальность и неповторимость.
Что в ней особенного
Каждое ортопедическое кресло разрабатывается с учётом итогов исследований в сфере вертебрологии. Это доказывает то, что мебель помогает избежать проблем с позвоночником и спиной. Уникальная конструкция кресла повторяет анатомические изгибы тела и корректирует осанку. За счёт такой особенности они обеспечивают правильное распределение нагрузки на позвоночник.
Как именно эргономические кресла поддерживают организм во время работы за компьютером? Происходит это путём:
Ортопедические кресла KULIK SYSTEM® — своеобразный технологический интеллект, сохраняющий естественную гибкость и функциональность позвоночника. Кроме того, мебель воплощает высочайшее качество исполнения и неповторимые дизайнерские идеи.
Секрет успеха
Компания KULIK SYSTEM® — многоуровневое предприятие, которое отличается мощной интеллектуальной базой и технологичным производством. Слаженное выполнение всех действий позволило производителю стать лидером в своей области. Кресла KULIK SYSTEM® проходят долгий путь, прежде чем попасть к конечному потребителю. Над ними работают специалисты разных профилей:
Кропотливый подход к каждому производственному этапу позволил компании KULIK SYSTEM® достичь таких высот и вывести свою продукцию в лидеры. Кресла итальянского бренда ассоциируются со здоровьем и комфортом, а это самые важные моменты для активных тружеников офисов.