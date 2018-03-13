Итальянская компания KULIK SYSTEM® — руководитель по изготовлению эргономичной офисной мебели

Что в ней особенного

Каждое ортопедическое кресло разрабатывается с учётом итогов исследований в сфере вертебрологии. Это доказывает то, что мебель помогает избежать проблем с позвоночником и спиной. Уникальная конструкция кресла повторяет анатомические изгибы тела и корректирует осанку. За счёт такой особенности они обеспечивают правильное распределение нагрузки на позвоночник.

Как именно эргономические кресла поддерживают организм во время работы за компьютером? Происходит это путём:

поддержки грудного отдела;

фиксации поясницы — это предотвращает быструю утомляемость;

контроля нагрузки на копчик, что устраняет давление на нижнюю часть позвоночника и ощущение «зажатости»;

поддержки комфортной температуры сидения, за счёт чего исключается перегрев.

Ортопедические кресла KULIK SYSTEM® — своеобразный технологический интеллект, сохраняющий естественную гибкость и функциональность позвоночника. Кроме того, мебель воплощает высочайшее качество исполнения и неповторимые дизайнерские идеи.

Секрет успеха

Компания KULIK SYSTEM® — многоуровневое предприятие, которое отличается мощной интеллектуальной базой и технологичным производством. Слаженное выполнение всех действий позволило производителю стать лидером в своей области. Кресла KULIK SYSTEM® проходят долгий путь, прежде чем попасть к конечному потребителю. Над ними работают специалисты разных профилей:

доктора вертебрологии и реабилитологии постоянно тестируют и совершенствуют систему поддержки, коррекции и снижения нагрузки на позвоночник;

команда бюро инжиниринга работает над поиском возможностей развития новых технологий;

сотрудники фабрики прикладывают все усилия для создания неповторимой отделки. Здесь применяется высокотехнологичное швейное оборудование, в том числе и устройства для формовки эластичного пенополиуретана;

логисты решают вопросы, связанные с доставкой. Специалисты находят оптимальные способы поставок, чтобы максимально сократить расходы и сроки.

Кропотливый подход к каждому производственному этапу позволил компании KULIK SYSTEM® достичь таких высот и вывести свою продукцию в лидеры. Кресла итальянского бренда ассоциируются со здоровьем и комфортом, а это самые важные моменты для активных тружеников офисов.