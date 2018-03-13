Народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул представил десять первоочередных шагов, которые, по его мнению, обеспечат социальную защиту украинцев, выведут Украину из кризиса, восстановят государственный суверенитет.

Эти принципы Вилкул озвучил в специальном видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook в виде ответа на аналогичное обращение к украинцам певца и политика Святослава Вакарчука, записанного в декабре 2017 года в США, сообщает "РБК-Украина".

В частности, Вилкул сказал, что не согласен с той политической стратегией, которую Вакарчук предлагает стране.

Оппозиционер также раскритиковал тезис Вакарчука о том, что все равно, кто будет возглавлять Украину, а важно лишь то, какой будет страна, назвав эти вещи "неразрывно взаимосвязанными".

"Люди, которым делегирована ответственность управлять государством, – это ключевой вопрос", - отметил политик.

Также, оппонируя Вакарчуку, Вилкул заявил, что в украинской политике сегодня много людей, умеющих громко ставить вопросы, но очень мало тех, кто знает ответы.

Центральным тезисом обращения Вилкула стало то, что целью государственной политики Украины должны стать безопасность и благополучие гражданина.

"Святослав Вакарчук говорит, что для современной европейской страны важно наличие трех основ, на которых должно держаться государство: верховенство права, качественный госаппарат и демократия. А я говорю, что есть то, что гораздо важнее и ценнее предложенных трех основ: в центре государственной политики должен быть человек. Гражданин. Его безопасность и благополучие", - заявил Вилкул.

По мнению Вилкула, из-за того, что политики часто забывают об этом принципе, реформы в Украине превратились в экономические и социальные эксперименты.

Кроме того, Вилкул возразил Вакарчуку, который в своем обращении заявил, что ответственность за ситуацию в стране лежит в том числе и на рядовых украинцах.

Народный депутат подчеркнул, что сегодняшняя оппозиция готова взять на себя ответственность за ситуацию в Украине.

Также политик презентовал свои 10 неотложных шагов, между которых объяснил, как, по его мнению, вероятно завершить войну и достичь мира, побороть коррупцию, восстановить национальное единство и управляемость ситуацией в государстве, устранить влияние радикальных политических сил, деполитизировать силовые структуры и добиться прагматичного подхода во внешней политике.

Напомним, в декабре 2017 года певец Святослав Вакарчук выпустил видеообращение, в котором назвал десять ключевых шагов для реформирования Украины.

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