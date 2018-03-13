|
В Совфеде РФ заявили, что Россия уничтожила все запасы газа "Новичок", которым, вероятно, отравили Скрипаля
|
13.03.2018 11:58
|
Россия перестала изготовлять нервно-паралитические газы в 1990-х
годах и уничтожила все их запасы, в том числе и газа "Новичок",
которым, вероятно, в Великобритании отравили бывшего российского
разведчика Сергея Скрипаля. Об этом заявил член Совета Федерации
Игорь Морозов. Скрипаля отравили нервно-паралитическим газом Фото:
EPA По утверждениям Морозова, РФ прекратила изготовление
нервно-паралитических веществ в 1990-х годах, в том числе и
"Новичка", и уничтожила все его запасы. Он отметил, что последние
партии нервно-паралитических газов зарин и заман были уничтожены в
2017 году.В то же время, Морозов отметил, что изготовление
"Новичка" подпольно "хотя и опасно,
но возможно".66-летнего Скрипаля и его дочь
Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления.
Также в больницу доставили сержанта местной полиции
Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.12
марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила,
что, по данным следствия, во время покушения применялся
нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в
России. По ее словам, Кремль должен предоставить
объяснения случившемуся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет
считать инцидент незаконным применением силы Россией против
Соединенного Королевства.Мэй также договорилась с президентом
Франции Эммануэлем Макроном о совместном ответе на агрессивные
действия РФ.До этого министр иностранных дел Британии Борис Джонсон
предупреждал, что страна будет жестко реагировать на любые
доказательства участия РФ в отравлении Скрипаля, вплоть до
снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018
году.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира