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|В Турции автобус врезался в грузовик: 13 человек погибли
|13.03.2018 11:59
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Местные власти уже начали расследование причин ДТПВ Турции пассажирский автобус врезался в грузовик, в результате чего 13 человек погибли и еще 20 пострадали.
Фото: АА
Пассажирский автобус с 33 пассажирами следовал из Стамбула в город Стамбул. По дороге он врезался в припаркованный на обочине грузовик и загорелся, в результате чего 13 человек погибли, 20 пострадали, сообщает Dailysabah .
По информации издания, авария произошла около шести утра рядом с селом Кумбель, расположенного в районе Османжик Стамбул.
Скорая помощь и пожарные быстро прибыли на место происшествия, все травмированные госпитализированы. Местные власти уже начали расследование причин ДТП.
Напомним, что в Подмосковье рейсовый пассажирский автобус, в котором ехали преимущественно украинцы, столкнулся со снегоходом