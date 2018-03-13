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Экс-комендант общежития "Киевпастранс" завладела имуществом предприятия на 700 тыс грн
13.03.2018 12:15
Экс-комендант общежития "Киевпастранс" завладела имуществом предприятия на 700 тыс грн
Досудебное расследование продолжается
о процессуального руководства Киевской местной прокуратуры №4 сообщено о подозрении прежнему коменданту одного из общежитий КП "Киевпастранс", незаконно завладела имуществом коммунального предприятия стоимостью более 700 тыс. Грн.
Экс-комендант общежития "Киевпастранс" завладела имуществом предприятия на 700 тыс грн

Бывшая должностное лицо, воспользовавшись предоставленными полномочиями, подделала официальные документы на право владения двумя коммунальными помещениями, сообщает пресс-служба прокуратуры. Киева в Facebook .

"После этого женщина уволилась с должности и сразу зарегистрировала за собой право собственности на указанные объекты недвижимости. В дальнейшем право собственности на это имущество экс-комендант переоформила на свою мать" , - говорится в сообщении.

Злоумышленницы сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, использование поддельных документов), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Днепровский районный суд. Киева избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, в рамках уголовного производства по ходатайству местной прокуратуры на незаконно отчужденные помещения наложен арест. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что д етективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего директора госпредприятия "Луцкий КХП №2" по подозрению в растрате зерна на сумму более 58 млн гривен.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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