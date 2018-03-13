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|Паралимпиада: Биатлонистка Шишкова пополнила копилку Украины пятым "золотом"
|13.03.2018 12:23
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В активе сборной Украины уже 15 наградУкраинка Оксана Шишкова пополнила пятой золотой наградой копилку сборной Украины на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхан.
Оксана Шишкова. Фото: telegraf.com
Шишкова заняла первое место в биатлонной гонке на 10 км между спортсменов с нарушением зрения, сообщает сайт соревнований .
Украинка опередила спортсменку из России Михайлину Лесную и немку Клару Клуг. Соперницы Шишкова на огневом рубеже допустили по одному промаху, когда Оксана отстрелялась на ноль.
Добавим, что четвертой финишировала украинка Ольга Прилуцкая. Она во время стрельбы допустила четыре промаха, что не позволило ей побороться за награды.
Напомним, что паралимпийским чемпионом в четвертый день Игр-2018 также стал Тарас Радь , серебряными призерами - Игорь Рептюк и Александр Казик, бронзовыми - Людмила Ляшенко и Юрий Уткин (все - биатлон).
В активе сборной Украины уже 15 наград - 5 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей.