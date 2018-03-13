Распоряждение президента США Дональда Трампа о продлении санкций
против Ирана не относится к ограничениям, которые ранее были сняты
с этой страны в рамках ядерного соглашения в 2015 году. Трамп
продлил антииранские санкции Фото: EPA Отмечается, что
распоряждение не относится к санкциям, которые ранее были сняты с
Ирана в рамках ядерного соглашения, заключенного в 2015
году."Действия и политика правительства Ирана, включая разработку
баллистических ракет, поддержку международного терроризма и
нарушения прав человека, по-прежнему создают необычную и
чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики
и экономики США", – говорится в заявлении.США
неоднократно расширяли санкционный список в отношении Ирана,
обвиняя Тегеран в финансировании террористов и проведении
угрожающих ракетных испытаний.
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