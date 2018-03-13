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|Умер украинский телеведущий Олесь Терещенко
|13.03.2018 12:31
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Летом прошлого года стало известно, что в Терещенко рак12 марта вечером умер известный украинский журналист и телеведущий Олесь Терещенко.
Фото: facebook.com/ot.profile
б этом сообщила его коллега Юлия Спасокукоцкого на своей странице в Facebook . Летом прошлого года стало известно, что в Терещенко рак.
"Вчера вечером от нас ушел Олесь Терещенко. Я не знала более оптимистичной, выдержанной человека. Боец. Он боролся, как лев. В субботу навещала его в больнице, приветствовал всех женщин с 8 марта. До последнего улыбался" , - говорится в сообщении Спасокукоцкого .
Как известно, Терещенко был ведущим ТСН, впоследствии возглавил отдел международных новостей. В последние годы работал на UA: Первый.
Напомним, что в прошлом в Известная украинский спортивный журналист, комментатор и телеведущий Александр Мащенко скончался на 39-м году жизни во время занятия спортом.