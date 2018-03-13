Летом прошлого года стало известно, что в Терещенко рак

б этом сообщила его коллега Юлия Спасокукоцкого на своей странице в Facebook . Летом прошлого года стало известно, что в Терещенко рак.

"Вчера вечером от нас ушел Олесь Терещенко. Я не знала более оптимистичной, выдержанной человека. Боец. Он боролся, как лев. В субботу навещала его в больнице, приветствовал всех женщин с 8 марта. До последнего улыбался" , - говорится в сообщении Спасокукоцкого .

Как известно, Терещенко был ведущим ТСН, впоследствии возглавил отдел международных новостей. В последние годы работал на UA: Первый.