Депутаты вернули три законопроекта, касающихся Государственного бюро расследований Украины, в парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. За возвращение законопроектов в профильный парламентский комитет проголосовали 230 нардепов Фото: rada.gov.ua Депутаты пытались проголосовать в первом чтении за документы №5395 (авторства нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука), №6040 (авторства нардепа от БПП Мустафы Найема и еще ряда депутатов), а также за проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу обеспечения деятельности Государственного бюро расследований" №6430, инициированный Кабинетом Министров Украины.Однако ни один из законопроектов не набрал минимально необходимого количества голосов.После этого депутаты вернули все три законопроекта в парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности."Прошу поддержать – вернуть в комитет на повторное первое чтение", – сказал спикер парламента Андрей Парубий перед голосованием за соответствующее постановление."За" проголосовали 230 нардепов.Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент подписал его в январе 2016 года, а 1 марта закон вступил в силу.16 ноября 2017 года конкурсная комиссия избрала Романа Трубу директором Госбюро расследований, Ольгу Варченко – первым заместителем главы ГБР, а Александра Буряка – замдиректора бюро. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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