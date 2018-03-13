Депутаты вернули три законопроекта, касающихся Государственного
бюро расследований Украины, в парламентский комитет по вопросам
законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. За
возвращение законопроектов в профильный парламентский комитет
проголосовали 230 нардепов Фото: rada.gov.ua Депутаты пытались
проголосовать в первом чтении за документы №5395 (авторства
нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука),
№6040 (авторства нардепа от БПП Мустафы Найема и еще ряда
депутатов), а также за проект закона "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Украины по поводу обеспечения
деятельности Государственного бюро расследований" №6430,
инициированный Кабинетом Министров Украины.Однако ни один из
законопроектов не набрал минимально необходимого количества
голосов.После этого депутаты вернули все три законопроекта в
парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения
правоохранительной деятельности."Прошу поддержать – вернуть в
комитет на повторное первое чтение", – сказал спикер
парламента Андрей Парубий перед голосованием за соответствующее
постановление."За" проголосовали 230 нардепов.Закон о Госбюро
расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015
года и является частью так называемого пакета безвизовых законов.
Президент подписал его в январе 2016 года, а 1 марта закон
вступил в силу.16 ноября 2017 года конкурсная комиссия избрала
Романа Трубу директором Госбюро расследований,
Ольгу Варченко – первым заместителем главы
ГБР, а Александра Буряка – замдиректора бюро.
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