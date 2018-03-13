случай осудили европейские и мировые футбольные организации

12 марта в ФИФА призвали власти Греции предпринять решительные действия против владельца ПАОК Ивана Саввиди, или приостановить матчи национальной лиги, пишет "Радио Свобода" .

В полиции заявили, что расследуют случай с Саввиди. Представитель российской группы компаний "Агроком" Саввиди Татьяна Гордина заявила, что тот не сделал никаких угрожающих жестов, а был, как она выразилась, вероятно, факт "нарушение правил спорта".

Инцидент осудили европейские и мировые футбольные организации.

Как известно, 11 марта хозяин клуба ПАОК, российский предприниматель Иван Саввиди прервал матч чемпионата Греции по футболу с командой АЭК в Салониках. Это произошло после того, как арбитр не засчитал гол его команды. Саввиди выбежал на поле, за поясом у бизнесмена висела кобура. Он набросился с обвинениями на арбитра Георгиоса Каминиса. После этого по решению арбитра матч был закончен, а игроки АЭК покинули поле.