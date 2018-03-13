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В США взорвали 28-этажный дом Capital Plaza - ВИДЕО
13.03.2018 12:47
В США взорвали 28-этажный дом Capital Plaza - ВИДЕО
Право нажать кнопку, чтобы устроить взрыв, власть продала с аукциона за $ 15 тыс
В столице американского штата Кентукки с помощью взрывчатки снесли высокое здание.
В США взорвали 28-этажный дом Capital Plaza - ВИДЕО Фото: kentuckytoday.com

28-этажная башня Capital Plaza была возведена в 1972 году. В ней располагались офисные помещения. В последние годы из стен начали падать фрагменты облицовки, появились проблемы с канализацией.

Решение о сносе здания было принято еще 10 лет назад, однако осуществили замысел только сейчас, пишет "Интерфакс-Украина".

Для подрыва башни нужно более 680 килограммов взрывчатки. Право нажать кнопку, чтобы устроить взрыв, власть продала с аукциона за $ 15 тыс. Деньги пойдут на помощь сиротам.

Напомним, что в  Харькове взорвали пятиэтажку , которую не смогли достроить.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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