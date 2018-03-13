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|В США взорвали 28-этажный дом Capital Plaza - ВИДЕО
|13.03.2018 12:47
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Право нажать кнопку, чтобы устроить взрыв, власть продала с аукциона за $ 15 тысВ столице американского штата Кентукки с помощью взрывчатки снесли высокое здание.
Фото: kentuckytoday.com
28-этажная башня Capital Plaza была возведена в 1972 году. В ней располагались офисные помещения. В последние годы из стен начали падать фрагменты облицовки, появились проблемы с канализацией.
Решение о сносе здания было принято еще 10 лет назад, однако осуществили замысел только сейчас, пишет "Интерфакс-Украина".
Для подрыва башни нужно более 680 килограммов взрывчатки. Право нажать кнопку, чтобы устроить взрыв, власть продала с аукциона за $ 15 тыс. Деньги пойдут на помощь сиротам.
Напомним, что в Харькове взорвали пятиэтажку , которую не смогли достроить.
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