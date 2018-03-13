Защита экс-директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна просила для него домашний арест, а сам обвиняемый заявил, что перенес инфаркт. Суд оставил Саркисяна в СИЗО Фото: dumskaya.net Экс-директора лагеря обвиняют в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, которые привели к гибели людей и материальному ущербу в отдельно крупном размере (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).В ходе подготовительного заседания суд выслушал прокурора, потерпевших, самого обвиняемого и его защитников. Защита Петроса Саркисяна просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста из-за ухудшения состояния здоровья Саркисяна. Однако решением суда его оставили под стражей до 11 мая 2018 года, поскольку сторона обвинения настаивала, что на воле он может влиять на свидетелей."Я получил инфаркт. Я находился на лечении в кардиологических больницах. Я не понимаю, почему я должен сидеть", – заявил журналистам Саркисян в зале суда, пишет "Думская".Также на судебном заседании появились депутаты облсовета от фракции "Доверяй делам" Анатолий Хмелевский, Анатолий Садовник и Евгения Абрамова, которые просили отпустить обвиняемого под их поручительство.Следующее заседание суда по этому делу назначено на 10 апреля.Вечером 15 сентября 2017 года в детском лагере на улице Дача Ковалевского в Одессе вспыхнул пожар. В санатории находилось 150 детей, 42 из них – в горящем корпусе. Погибли три девочки: Анастасия Кулинич, София Мазур и Снежана Арпентий. Они жили в лагере в одной комнате. 18 сентября суд арестовал без права залога Саркисяна и старшего воспитателя лагеря Наталию Янчик. 28 сентября Янчик отпустили на поруки.14 ноября суд продлил арест Саркисяну и назначил залог в 128 тыс. грн. 30 ноября Апелляционный суд Одесской области отправил Саркисяна обратно в СИЗО без возможности внесения залога. Ранее уплаченный залог в 128 тыс. грн постановили вернуть.12 января 2018 года суд решил оставить Саркисяна под стражей еще на 60 дней. Он объявил голодовку.Подозрение инспектору ГСЧС объявили в феврале. Ему вменяют отсутствие реакции на выявленные в детском лагере нарушения. Инспектор отстранен от должности.28 февраля прокуратура направила обвинительный акт в отношении Петроса Саркисяна в Киевский районный суд города Одессы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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