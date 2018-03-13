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Депутаты Одесского облсовета хотели взять на поруки директора сгоревшего в Одессе детского лагеря "Виктория", но суд продлил ему арест
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13.03.2018 12:54
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Защита экс-директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна просила
для него домашний арест, а сам обвиняемый заявил, что перенес
инфаркт. Суд оставил Саркисяна в СИЗО Фото: dumskaya.net
Экс-директора лагеря обвиняют в нарушении установленных
законодательством требований пожарной безопасности, которые привели
к гибели людей и материальному ущербу в отдельно крупном размере
(ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).В ходе подготовительного
заседания суд выслушал прокурора, потерпевших, самого обвиняемого и
его защитников. Защита Петроса Саркисяна просила избрать меру
пресечения в виде домашнего ареста из-за ухудшения состояния
здоровья Саркисяна. Однако решением суда его оставили под стражей
до 11 мая 2018 года, поскольку сторона обвинения настаивала, что
на воле он может влиять на свидетелей."Я получил
инфаркт. Я находился на лечении в кардиологических
больницах. Я не понимаю, почему я должен
сидеть", – заявил журналистам Саркисян в зале суда, пишет
"Думская".Также на судебном заседании появились
депутаты облсовета от фракции "Доверяй делам" Анатолий
Хмелевский, Анатолий Садовник и Евгения Абрамова, которые
просили отпустить обвиняемого под их поручительство.Следующее
заседание суда по этому делу назначено на 10 апреля.Вечером 15
сентября 2017 года в детском лагере на улице Дача
Ковалевского в Одессе вспыхнул пожар. В санатории
находилось 150 детей, 42 из них – в горящем
корпусе. Погибли три девочки: Анастасия Кулинич, София
Мазур и Снежана Арпентий. Они жили в лагере в одной
комнате. 18 сентября суд арестовал без права
залога Саркисяна и старшего воспитателя лагеря
Наталию Янчик. 28 сентября Янчик отпустили на поруки.14
ноября суд продлил арест Саркисяну и назначил залог в 128 тыс.
грн. 30 ноября Апелляционный суд Одесской области отправил
Саркисяна обратно в СИЗО без возможности внесения залога.
Ранее уплаченный залог в 128 тыс. грн постановили вернуть.12 января
2018 года суд решил оставить Саркисяна под стражей еще на 60
дней. Он объявил голодовку.Подозрение инспектору ГСЧС
объявили в феврале. Ему вменяют отсутствие реакции на
выявленные в детском лагере нарушения. Инспектор отстранен от
должности.28 февраля прокуратура направила обвинительный акт в
отношении Петроса Саркисяна в Киевский районный суд города Одессы.
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