Реформы ради получения очередных траншей финансовой помощи от МВФ и других западных кредиторов приводят к повышению цен на энергоносители и в итоге – к неконкурентоспособности украинских предприятий, заявил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виктор Бондарь. Виктор Бондарь: По сути, государству нужна политика поддержки промышленности и новой индустриализации Фото: vidrodzhennya.org.ua "Хочу обратить внимание на то, что за последние три-четыре года наши западные советчики завели страну в процесс глубинной и деструктивной деиндустриализации. Из-за увеличения стоимости энергоносителей мы действительно теряем свою промышленность, потому что она становится неконкурентоспособной. Мы постепенно превращаемся в аграрно-сырьевой придаток Европы. За счет трудовой миграции из Украины такие европейские страны, как Польша, Болгария, Румыния, Венгрия, решают свои проблемы нехватки квалифицированного персонала", – отметил Бондарь.Нардеп добавил, что законопроект о поддержке промышленности обсуждался в течение месяца и уже готов к подаче в Раду."В этой ситуации мы должны остановиться и по-другому посмотреть на нашу экономическую политику. По сути, государству нужна политика поддержки промышленности и новой индустриализации. Народные депутаты группы "Партия "Відродження" подготовили законопроект, который уже в течение месяца обсуждался с представителями всех крупнейших промышленных предприятий Украины. И наша законодательная инициатива получила одобрение промышленников. Мы зарегистрируем этот законопроект и призываем вас его поддержать. На передний план должно выйти возрождение отечественной промышленности, создание новых рабочих мест. Мы имеем четкое видение, как выйти из экономического кризиса. Прошу правительство принять это во внимание", – призвал политик.7 февраля партия "Відродження" и УСПП провели встречу, на которой обсудили экономическую программу политсилы "Собственный путь Украины", а также экономическую программу УСПП "Платформа экономического патриотизма". По их расчетам, в Украине при внедрении этой программы можно достичь экономического роста на уровне 7–8% в год.5 марта обе организации обсудили проект закона о поддержке отечественной промышленности и внесли в него правки и предложения от УСПП. Партия "Відродження" в ближайшее время зарегистрирует законопроект в парламенте, сообщил Бондарь. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки промышленности відродження что бондарь законопроект Теги: деньги