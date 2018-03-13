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|Трамп на год санкции против Иран
|13.03.2018 13:03
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Эти санкции продолжали президенты США в 1997, 2010 и 2011-2012 годахПрезидент США Дональд Трамп на год санкции против Ирана.
Фото: ap.org
"Национальный чрезвычайное положение в отношении Ирана, объявленный 15 марта 1995, было установлено до 15 марта 2018 года. В соответствии с" Законом о национальных чрезвычайных ситуациях ", я (президент США Дональд Трамп, - ред) продолжаю санкции против Ирана в год" , - говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Решение обусловлено развитием Ираном программы баллистических ракет, поддержкой международного терроризма и нарушением прав человека.
"И хотя эти меры существенно меняют нашу санкционный политику, комплексные санкции, не касаются ядерного оружия Ирана, остаются в силе", - говорится в сообщении.
Напомним, что 4 января 2018 Министерство финансов США ввело санкции против пяти иранских компаний в связи с разработкой и производством баллистических ракет.
В четверг, 14 декабря, США впервые продемонстрировали доказательства того, что Иран поставляет оружие повстанцам-хусит в Йемене , что является нарушением резолюции ООН.
Ранее президент США Дональд Трамп месяц назад, 13 октября, заявил о несоблюдении Ираном "духа" ядерной сделки . Трамп не заявил о выходе США из соглашения , однако его решение не подтверждать Конгресса выполнения Ираном своих обязательств предоставило американским законодателям возможность проголосовать за возобновления санкций против Ирана .