Эти санкции продолжали президенты США в 1997, 2010 и 2011-2012 годах

"Национальный чрезвычайное положение в отношении Ирана, объявленный 15 марта 1995, было установлено до 15 марта 2018 года. В соответствии с" Законом о национальных чрезвычайных ситуациях ", я (президент США Дональд Трамп, - ред) продолжаю санкции против Ирана в год" , - говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Решение обусловлено развитием Ираном программы баллистических ракет, поддержкой международного терроризма и нарушением прав человека.

"И хотя эти меры существенно меняют нашу санкционный политику, комплексные санкции, не касаются ядерного оружия Ирана, остаются в силе", - говорится в сообщении.

Напомним, что 4 января 2018 Министерство финансов США ввело санкции против пяти иранских компаний в связи с разработкой и производством баллистических ракет.

В четверг, 14 декабря, США впервые продемонстрировали доказательства того, что Иран поставляет оружие повстанцам-хусит в Йемене , что является нарушением резолюции ООН.