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Трамп на год санкции против Иран
13.03.2018 13:03
Трамп на год санкции против Иран
Эти санкции продолжали президенты США в 1997, 2010 и 2011-2012 годах
Президент США Дональд Трамп на год санкции против Ирана.
Трамп на год санкции против Иран Фото: ap.org

"Национальный чрезвычайное положение в отношении Ирана, объявленный 15 марта 1995, было установлено до 15 марта 2018 года. В соответствии с" Законом о национальных чрезвычайных ситуациях ", я (президент США Дональд Трамп, - ред) продолжаю санкции против Ирана в год" , - говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Решение обусловлено развитием Ираном программы баллистических ракет, поддержкой международного терроризма и нарушением прав человека.

"И хотя эти меры существенно меняют нашу санкционный политику, комплексные санкции, не касаются ядерного оружия Ирана, остаются в силе", - говорится в сообщении.

Напомним, что 4 января 2018 Министерство финансов США ввело санкции против пяти иранских компаний в связи с разработкой и производством баллистических ракет.

В четверг, 14 декабря, США впервые продемонстрировали доказательства того, что  Иран поставляет оружие повстанцам-хусит в Йемене , что является нарушением резолюции ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп месяц назад, 13 октября,  заявил о несоблюдении Ираном "духа" ядерной сделки . Трамп не заявил о  выходе США из соглашения , однако его решение не подтверждать Конгресса выполнения Ираном своих обязательств предоставило американским законодателям возможность проголосовать за  возобновления санкций против Ирана .

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