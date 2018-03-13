Погода, Новости, загрузка...
Внучка экс-премьера Украины Маша Фокина выходит замуж
13.03.2018 13:18
Внучка экс-премьер-министра Украины Витольда Фокина, певица Маша Фокина показала помолвочное кольцо. Фокина: Я сказала "да" Фото: mashafokina / Instagram Об этом она сообщилав Instagram."Спасибо, мой любимый, что ты даришь мне счастье! Я сказала "да", – написала она.

@fotoboloto Спасибо мой любимый..Что Ты ,даришь мне счастье! * Я сказала ДА *

Публикация от Masha Fokina (Маша Фокина) (@mashafokina) Мар 12, 2018 в 2:37 PDT
Фокина обнародовала фото кольца, подаренного ей возлюбленным.У Маши Фокиной роман с Геннадием Шпилером. Пара живет во Флориде.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить