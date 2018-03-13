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|Внучка экс-премьера Украины Маша Фокина выходит замуж
|13.03.2018 13:18
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@fotoboloto Спасибо мой любимый..Что Ты ,даришь мне счастье! * Я сказала ДА *Публикация от Masha Fokina (Маша Фокина) (@mashafokina) Мар 12, 2018 в 2:37 PDT
Фокина обнародовала фото кольца, подаренного ей возлюбленным.У Маши Фокиной роман с Геннадием Шпилером. Пара живет во Флориде.
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