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Антон Геращенко: Если Савченко уедет жить в РФ, все подозрения в отношении нее подтвердятся
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13.03.2018 13:34
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Нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко сказал, что если будут
основания, генпрокурор внесет в Верховную Раду представление в
отношении его внефракционной коллеги Надежды Савченко.
Геращенко: Следить за передвижениями Савченко у меня нет ни
времени, ни желания Фото предоставлено телеканалом NewsOne "Следить
за передвижениями Савченко у меня нет ни времени, ни желания. Если
Савченко уедет жить в Российскую Федерацию, значит все подозрения в
отношении нее подтвердятся. Я думаю, что она вернется в Украину и
пойдет на допрос к следователю. Если будут основания считать, что
Савченко – соучастник в ряде преступлений, и это будет иметь
достаточные основания, то генпрокурор внесет требование о снятии с
Савченко депутатской неприкосновенности. Я за это проголосую "за".
Обязательно. Двумя руками", – сказал
Геращенко.Савченко приходила на судебное заседание по
делу главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана. Она говорила,
что его задержание может свидетельствовать о "войне
спецслужб" в Украине.12 марта генеральный прокурор Юрий
Луценко заявил, что Савченко отбыла из страны после того,
как узнала, что ее вызывают в СБУ.Сестра нардепа Вера Савченко
сообщила, что Надежда за неделю уведомила парламент о своей
командировке за границу. В пресс-службе нардепа заявили,
что она отправилась с рабочим визитом в ПАСЕ.Народный депутат
от "Народного фронта" Андрей Тетерук предположил, что
Савченко сбежала в Россию, но она опубликовала фото из
Страсбурга.По утверждениям издания "Страна", Савченко может быть
фигурантом дела Рубана.
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