Внефракционный народный депутат Надежда Савченко вела переговоры с высокопоставленными военными о возможном военном перевороте в Украине. Вероятно, это была провокация, сообщили источники интернет-издания "Страна". Сейчас Савченко находится в Страсбурге Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Издание ссылается на свои источники в силовых структурах, которые сообщили, что история эта начала развиваться еще полгода назад. Тогда Савченко якобы обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины во главе с Кедром (майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) "возможное изменение ситуации в стране".Речь якобы шла о том, что патриотически настроенные офицеры, недовольные коррумпированной действующей властью в стране, могли бы помочь политикам-патриотам "свергнуть антинародный режим"."Правда, новоявленные "декабристы" из спецназа ГУР зачем-то спросили у Савченко, есть ли у нее возможности привезти оружие из "ДНР" для осуществления этого замысла. Наш источник не смог пояснить, почему Надежда не задалась логичным вопросом – зачем украинским военным (да еще и из элитного подразделения) для осуществления переворота в Киеве потребовалось оружие аж из Донецка. Неужели нельзя было просто взять в своей же части?" – пишет "Страна".По данным издания, именно нардеп познакомила Рубана с Кедром. Переговорщик якобы согласился помочь с доставкой оружия из террористической "ДНР".После этого Кедр познакомил Савченко с командиром крупного подразделения Вооруженных сил Украины, который за $2 млн якобы "выразил готовность участвовать в свержении режима и двинуть свою часть на Киев". Решить финансовый вопрос нардеп попыталась с рядом оппозиционных политиков, часть из которых "просто перестали общаться с Савченко, сочтя ее сумасшедшей".По данным источников "Страны", все разговоры фиксировались на видео и аудио.Так, первая партия оружия была вывезена из террористической "ДНР" в ноябре 2017 года и переправлена в воинскую часть в Хмельницкой области, "где служил Кедр. Во время вывоза второй партии Рубан был задержан."В общих чертах подобная версия и будет вскоре озвучена следствием. Но, естественно, официальные лица будут утверждать, что это не военные навели Савченко на мысль об организации восстания в Киеве, а она убеждала военных принять в этом участие, действительно завербовав их", – считает собеседник издания.По его словам, налицо "классическая провокация и подстава". Видимо, военные сами намекнули нардепу, что давно хотят свергнуть "прогнившую власть", а та согласилась. Это подтверждает и факт документации разговоров с Савченко, и становится понятной главная загадка истории – зачем заговорщикам понадобилось оружие из "ДНР", если и в Украине его в избытке."Очевидна главная цель только этого процесса – уничтожить Савченко как политика. А через нее дискредитировать и других оппозиционеров, с которыми она общалась", – добавил собеседник "Страны".8 марта Рубана задержали в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.Подозрение объявлено ему по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным Службы безопасности Украины, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Шевченковский райсуд Киева арестовал главу "Офицерского корпуса" на 60 дней без права выхода под залог.Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Все оружие находится под контролем СБУ, добавил он. Грицак также утверждает, что Рубан координировал свои действия с лидерами "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым.Савченко заявляла, что арест главы "Офицерского корпуса" может свидетельствовать о "войне спецслужб" в Украине. "После смены руководителя СБУ мы увидели, что как-то отношения Рубана как переговорщика с новой СБУ испортились", – отметила нардеп.12 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана."Служба безопасности Украины направила народному депутату Надежде Савченко вызов на допрос на завтра, тем не менее сегодня в четыре утра она отбыла с территории страны", – сказал глава ГПУ.Сестра нардепа Вера Савченко сообщила, что Надежда за неделю уведомила парламент о своей командировке за границу. В пресс-службе нардепа заявили, что она отправилась с рабочим визитом в ПАСЕ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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