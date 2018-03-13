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Ирина Луценко: Надо ввести нулевое декларирование с обязательной амнистией капиталов
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13.03.2018 13:58
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В 50–60% электронных деклараций находят нарушения, отметила
представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко. Луценко о
нулевом декларировании: Политическая воля есть, и я думаю, что
поддержка в зале ВР также будет Фото: Блок Петра Порошенка
Солідарність / Facebook "Этот вопрос назрел давно. В соответствии с
Конституцией Украины, каждый гражданин должен заполнять
декларацию", – сказала политик.Она напомнила, что сейчас в
Украине электронные декларации заполняют чиновники."Практика,
которая существует, и анализ проверенных деклараций показывает, что
в 50–60% находят нарушения: несоответствие цифр, невозможно
объяснить какие-то моменты, потеряны документы. Поэтому, чтобы
увеличение количества этих деклараций не влекло дополнительные
преследования, было принято решение, что наконец-то надо ввести это
нулевое декларирование с обязательной амнистией капиталов...
Например, люди ездят за границу работать. Это около 4 млн граждан",
– заявила Луценко.Политик уверена, что эта инициатива найдет
поддержку между народных депутатов."Политическая воля есть, и я
думаю, что поддержка в зале также будет", – сказала она.12
марта 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил,
что внес законопроект "О валюте" на рассмотрение парламента, а
документ о нулевом декларировании решил пока что не подавать.
Он призвал все экспертное общество и бизнес принять участие в
обсуждении уже существующих наработок профильного комитета.
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