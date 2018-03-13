В 50–60% электронных деклараций находят нарушения, отметила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко. Луценко о нулевом декларировании: Политическая воля есть, и я думаю, что поддержка в зале ВР также будет Фото: Блок Петра Порошенка Солідарність / Facebook "Этот вопрос назрел давно. В соответствии с Конституцией Украины, каждый гражданин должен заполнять декларацию", – сказала политик.Она напомнила, что сейчас в Украине электронные декларации заполняют чиновники."Практика, которая существует, и анализ проверенных деклараций показывает, что в 50–60% находят нарушения: несоответствие цифр, невозможно объяснить какие-то моменты, потеряны документы. Поэтому, чтобы увеличение количества этих деклараций не влекло дополнительные преследования, было принято решение, что наконец-то надо ввести это нулевое декларирование с обязательной амнистией капиталов... Например, люди ездят за границу работать. Это около 4 млн граждан", – заявила Луценко.Политик уверена, что эта инициатива найдет поддержку между народных депутатов."Политическая воля есть, и я думаю, что поддержка в зале также будет", – сказала она.12 марта 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что внес законопроект "О валюте" на рассмотрение парламента, а документ о нулевом декларировании решил пока что не подавать. Он призвал все экспертное общество и бизнес принять участие в обсуждении уже существующих наработок профильного комитета. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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