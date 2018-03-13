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|Сообщите Савченко, что она не на сессии ПАСЕ, а в Европарламенте - Борислав Береза
|13.03.2018 14:06
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/2338776622815097
12 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, но она уехала из страны. В ответ в пресс-службе нардепа заявили, что она находится в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) с рабочим визитом.
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