Береза упрекнул Савченко и сам запутался Фото: Фото: Олег Федонюк / Facebook "Ору! Сообщите ей, что она не в Страсбурге, а в Брюсселе. А если в Страсбурге, то не на сессии ПАСЕ (консультативный орган, состоящий из представителей парламентов 47 стран Европы. – ), а в Европарламенте (законодательный орган ЕС, который напрямую избирается гражданами государств – членов Евросоюза. – ). Сессия ПАСЕ будет с 23-го по 27 апреля. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Нечего путать здания и организации", – написал Береза.При этом Савченко находится в Страсбурге на сессии Европарламента, которая проходит 12–15 марта. Вчера там выступал с докладом генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, о чем писала Надежда Савченко. Таким образом, она перепутала институции, но не ошиблась с городом."А главное – объясните ей, что нет Страсбургского суда по правам человека. И "Международного" нет. Не существует такой институции. От слова "совсем"! Есть только Европейский суд по правам человека – ЕСПЧ. Хотя ей, судя по всему, это безразлично – у нее своя атмосфера", – подчеркнул Береза. https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/2338776622815097 12 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, но она уехала из страны. В ответ в пресс-службе нардепа заявили, что она находится в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) с рабочим визитом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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