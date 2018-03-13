Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что заранее предупреждала о своем отъезде в Страсбург аппарат Верховной Рады, и отметила, что готова прийти на допрос в Службу безопасности Украины, если получит повестку. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Савченко: Официальной повестки о вызове на допрос я лично не получала Фото: Надія Савченко / Facebook "Официальной повестки о вызове на допрос …лично я не получала. Средства массовой информации не являются официальным и надежным источником оповещения", – подчеркнула Савченко. https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/posts/1552636584833636 Она отметила, что с 12 по 16 марта находится с запланированной рабочей поездкой в Европейский парламент в Страсбурге, о чем предупреждала аппарат Верховной Рады заранее."В случае наличия намерения проведения с моим участием следственных действий, прошу передать мне на руки вызов на допрос в качестве свидетеля в Службу безопасности Украины, после чего в установленный законом Украины трехдневный срок я прибуду на допрос", – написала нардеп.Савченко приходила на судебное заседание по делу Рубана. Она говорила, что его задержание может свидетельствовать о "войне спецслужб" в Украине.12 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко отбыла из страны после того, как узнала, что ее вызывают в СБУ.Сестра нардепа Вера Савченко сообщила, что Надежда за неделю уведомила парламент о своей командировке за границу. В пресс-службе нардепа заявили, что она отправилась с рабочим визитом в ПАСЕ.Народный депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук предположил, что Савченко сбежала в Россию, но она опубликовала фото из Страсбурга.По утверждениям издания "Страна", Савченко может быть фигурантом дела Рубана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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