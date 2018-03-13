Прощание с умершим российским актером Олегом Табаковым пройдет 15 марта. О смерти Табакова стало известно 12 марта Фото: teatr_tabakova / Instagram Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Twitter."Прощание с Олегом Табаковым пройдет 15 марта в МХТ имени Чехова. По просьбе супруги, представителей театрального сообщества и министра культуры принято решение о захоронении великого артиста на Новодевичьем кладбище", – написал он. Прощание с Олегом Табаковым пройдет 15 марта в МХТ им. А.П. Чехова. По просьбе супруги, представителей театрального сообщества и министра культуры принято решение о захоронении великого артиста на Новодевичьем кладбище. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 12 марта 2018 г. 82-летнего Табакова госпитализировали днем 27 ноября 2017 года. Позже стало известно, что медики поставили ему диагноз "сепсис", причиной которого были зубные импланты.Сообщалось, что артисту установили трахеостому – искусственное дыхательное горло. В начале декабря вице-мэр Москвы Леонид Печатников заявил, что Табаков находится в реанимации с диагнозом "сложная деструктивная пневмония".24 декабря актеру стало хуже. Его состояние характеризовали как крайне тяжелое, хотя он оставался в сознании.1 января 2018 года телеканал РЕН ТВ сообщил, что состояние Табакова улучшилось, а 7 января – что снова ухудшилось.О смерти художественного руководителя МХТ имени Чехова Табакова сообщили 12 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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