В результате взрыва премьер-министр Палестины Рами Хамдалла не
пострадал и продолжил визит. Взрыв произошел вскоре после того, как
кортеж въехал в сектор Газа Фото: ЕРА Взрыв произошел вскоре
после того, как кортеж въехал в сектор Газа. Оба выжили и
продолжили визит.Ответственность за случай пока никто на себя не
взял.6 декабря 2017 года президент США
Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей
Израиля и объявил о переносе посольства США из Тель-Авива в
Иерусалим.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
поблагодарил главу Белого дома за такое решение и заявил, что
Израиль всегда будет обеспечивать свободу вероисповедания для
евреев, христиан и мусульман.Президент Палестины Махмуд Аббас
сообщил, что признание Трампом Иерусалима столицей
Израиля равнозначно отказу США от роли посредника в мирных
переговорах. В 2014 году он предлагал сделать Иерусалим
общей столицей двух государств.7 декабря в
Иерусалиме вспыхнули беспорядки. Из сектора Газа в
сторону Израиля были запущены несколько ракет.Сектор Газа
контролирует группировка ХАМАС, которая ведет противостояние с
Израилем в течение последних трех десятилетий.
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