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|Сборная Украины не будет участвовать в этапе Кубка мира по биатлону в России – Жданов
|13.03.2018 14:46
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https://www.facebook.com/zhdanovihor/posts/1571503259634536
28 февраля Брынзак говорил, что сборная не должна бойкотировать этап Кубка мира в России.11 марта издание Isport со ссылкой на слова комментатора телеканала "UA:Перший" Андрея Столярчука сообщило, что сборная Украины решила участвовать в российском этапе Кубка мира. 13 марта Жданов призвал бойкотировать соревнования в России."Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России, в Тюмени. Убежден, что и наше биатлонное общество должно стать участником этой акции", – сообщил министр в соцсети.
https://www.facebook.com/zhdanovihor/posts/1571305629654299
Этап Кубка мира по биатлону должен пройти в Тюмени с 22-го по 25 марта. Бойкотировать соревнования намерены спортсмены из США, Чехии и Канады. Таким образом они протестуют против систематического применения допинга российскими спортсменами в последние годы.
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