Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что его
персональный Twitter – это предмет донесения не только информации,
но и эмоций. 3 марта во время разгона палаточного городка у
Верховной Рады министр написал: "Мы тоже прикрутили".
Аваков: Twitter – это предмет донесения как эмоций, так и
информации Фото: mvs.gov.ua "Мой персональный Twitter – это
предмет донесения как эмоций, так и информации", – сказал
Аваков 13 марта.Утром 3 марта 2018 года возле палаточного городка
под Верховной Радой в Киеве произошли столкновения между
полицией и протестующими. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк
сообщил, что правоохранители задержали более 100 митингующих.
В движении "Визволення" проинформировали, что 3 марта были
госпитализированы 11 активистов. В МВД сообщили о семерых
пострадавших правоохранителях. Палатки у Рады демонтировали.После
разгона палаточного городка Аваков написал в Twitter: "Мы тоже
прикрутили… А говорят тут некоторые, что не то имели ввиду". 2
марта "Нафтогаз України" инициировал
акцию #Прикрути с целью уменьшить потребление газа в
стране. Инициативу поддерживал президент Украины Петр
Порошенко.
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