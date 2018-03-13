Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что его персональный Twitter – это предмет донесения не только информации, но и эмоций. 3 марта во время разгона палаточного городка у Верховной Рады министр написал: "Мы тоже прикрутили". Аваков: Twitter – это предмет донесения как эмоций, так и информации Фото: mvs.gov.ua "Мой персональный Twitter – это предмет донесения как эмоций, так и информации", – сказал Аваков 13 марта.Утром 3 марта 2018 года возле палаточного городка под Верховной Радой в Киеве произошли столкновения между полицией и протестующими. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что правоохранители задержали более 100 митингующих. В движении "Визволення" проинформировали, что 3 марта были госпитализированы 11 активистов. В МВД сообщили о семерых пострадавших правоохранителях. Палатки у Рады демонтировали.После разгона палаточного городка Аваков написал в Twitter: "Мы тоже прикрутили… А говорят тут некоторые, что не то имели ввиду". 2 марта "Нафтогаз України" инициировал акцию #Прикрути с целью уменьшить потребление газа в стране. Инициативу поддерживал президент Украины Петр Порошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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